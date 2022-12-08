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Последствия снегопада на дорогах Минска устраняют более 720 единиц техники

08 декабря 2022 10:13
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Новости Беларуси. Более 720 единиц техники очищают дороги Минска от снега. Вывозят его с улиц 112 самосвалов. Используется и ручной труд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Последствия снегопада на дорогах Минска устраняют более 720 единиц техники-1

Для почти 1 900 дворников погода продлила рабочий день, ведь дорога от подъезда до места назначения должна быть безопасной. В ход идет смесь песка и соли. Гололедица – еще одно проявление белорусской зимы. О неблагоприятных погодных явлениях напоминает МЧС. Коммунальные службы работают на то, чтобы не возникло затруднений для движения транспорта и минимизировать риск травматизма.

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# Снегопады # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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