Последствия снегопада на дорогах Минска устраняют более 720 единиц техники

Новости Беларуси. Более 720 единиц техники очищают дороги Минска от снега. Вывозят его с улиц 112 самосвалов. Используется и ручной труд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для почти 1 900 дворников погода продлила рабочий день, ведь дорога от подъезда до места назначения должна быть безопасной. В ход идет смесь песка и соли. Гололедица – еще одно проявление белорусской зимы. О неблагоприятных погодных явлениях напоминает МЧС. Коммунальные службы работают на то, чтобы не возникло затруднений для движения транспорта и минимизировать риск травматизма.