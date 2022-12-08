Лукашенко подписал закон об амнистии. Кто будет освобождён?

Новости Беларуси. Глава государства подписал закон «Об амнистии в связи с Днем народного единства». Он затронет в разной степени, по предварительным расчетам, около 8,5 тысячи осужденных, отбывающих наказания в местах лишения свободы, исправительных учреждениях открытого типа и уголовно-исполнительных инспекциях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Действие закона об амнистии не распространяется на совершивших преступления террористической или экстремистской направленности. На поблажки могут рассчитывать лишь те, кто получил положительные характеристики, отбывая наказание, и полностью возместил причиненный ущерб.