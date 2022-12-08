Лукашенко подписал закон об амнистии. Кто будет освобождён?
Новости Беларуси. Глава государства подписал закон «Об амнистии в связи с Днем народного единства». Он затронет в разной степени, по предварительным расчетам, около 8,5 тысячи осужденных, отбывающих наказания в местах лишения свободы, исправительных учреждениях открытого типа и уголовно-исполнительных инспекциях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Действие закона об амнистии не распространяется на совершивших преступления террористической или экстремистской направленности. На поблажки могут рассчитывать лишь те, кто получил положительные характеристики, отбывая наказание, и полностью возместил причиненный ущерб.
Андрей Мирук, начальник управления Департамента исполнения наказаний МВД Беларуси:
Будут освобождены от всех видов наказаний несовершеннолетние; беременные женщины; женщины и одинокие мужчины, имеющие детей в возрасте до 18 лет; лица пенсионного возраста; инвалиды 1-й и 2-й групп; больные активной формой туберкулеза или онкологическими заболеваниями; ВИЧ-инфицированные; ветераны боевых действий на территории других государств, в соответствии с Законом о ветеранах; граждане, пострадавшие от катастрофы на ЧАЭС, других радиационных аварий; лица, получившие ранения или заболевания при исполнении обязанностей в период службы в Вооруженных Силах, в связи с осуществлением служебной деятельности в период прохождения службы в военизированных организациях. Также будут освобождены лица, отбывающие наказание в виде ареста за нетяжкие преступления. Одновременно будут освобождены лица, совершившие преступления и не представляющие большой общественной опасности, которым назначено наказание в виде ограничения или лишения свободы. Также будут освобождены лица, совершившие менее тяжкие преступления, которым назначено ограничение или лишение свободы и отбывшие на день вступления в силу закона не менее четверти назначенного судом срока. Тем осужденным, которые не входят в льготную категорию граждан, срок наказания будет сокращен на один год.
Закон об амнистии разработан по поручению главы государства. Реализация его положений займет полгода. В исправительных учреждениях создаются специальные комиссии, которые рассмотрят дело каждого осужденного индивидуально и определят, попадает ли он под амнистию.
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