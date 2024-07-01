Следователя и начальника ИДН по делу семьи Таратута судят в Минске

Обвинения предъявлены начальнику инспекции по делам несовершеннолетних Слуцкого РОВД и следователю Слуцкого районного отдела Следственного комитета. Обоих судят по двум статьям: служебная халатность и бездействие должностного лица. Начальника ИДН обвиняют в том, что в нарушение закона он не зарегистрировал сообщение медиков и социальных работников, которые говорили, что мальчика не кормят и регулярно избивают. Кроме того, чиновник не отреагировал и на зарегистрированное заявление о жестоком обращении с Семеном со стороны его отца. Также он допустил, чтобы детей, изъятых ранее из семьи, вернули родителям, а после не контролировал их судьбу.

А второй обвиняемый, получив для проверки материалы по факту госпитализации Семена в реанимацию с побоями и истощением, не возбудил уголовное дело. Оба вину отрицают. Судом решено сначала допросить обвиняемых, затем свидетелей, а после исследовать материалы уголовного дела и доказательства. На скамье подсудимых в ближайшее время окажутся и другие должностные лица, которые в силу своего служебного положения были обязаны спасти ребенка, но не сделали этого.