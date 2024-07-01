Автопарк соцучреждений регионов и Минска пополнился 17 минивэнами

Новый комфортабельный транспорт отправится в социальные учреждения Гомельской, Витебской, Могилевской, Минской областей и в столицу. Специально оборудованные микроавтобусы станут прекрасным подарком для белорусов в преддверии главного праздника белорусской государственности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В торжественной обстановке ключи от 17 минивэнов отечественного производства вручили руководителям органов по труду, занятости и социальной защите. Они предназначены для социальных учреждений и будут помогать в транспортировке людей с ограниченными возможностями. В каждом авто можно одновременно перевозить 11 пассажиров, также они оборудованы местами для инвалидов-колясочников.

Наталия Павлюченко, министр труда и социальной защиты Беларуси:

Сегодня 1 июля – дата вступления в силу обновленного закона «О социальном обслуживании населения». В рамках этого закона обновленным законопроектом предусмотрено качественное улучшение оказания транспортных услуг по подвозу наших граждан: расширение контингента, оказание таких услуг тем, кто живет в удаленных, малонаселенных пунктах, чтобы привезти их к нам в территориальный центр и качественно оказать им социальную услугу.

Валерий Иванкович, генеральный директор ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»:

Эти машины оборудованы специальными механизмами, обеспечивающими и подъем людей, которые ограничены в своей двигательной способности, и доставку, и удобное размещение.