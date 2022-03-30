«44 уголовных дела». В Генпрокуратуре рассказали, жертвами каких преступлений чаще всего становятся белорусы в Украине

Новости Беларуси. В Генпрокуратуре призвали белорусов воздержаться от поездок в Украину. Рекомендация касается и водителей, трудоустроенных за рубежом. Находиться на территории сопредельного государства небезопасно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В первую очередь это связано с возросшим уровнем преступности. Криминогенная обстановка ухудшилась во всех регионах. Этому способствовал и недавно принятый закон, который разрешил всем жителям Украины использовать оружие.

Дмитрий Брылев, официальный представитель Генеральной прокуратуры Беларуси:

В марте 2022 года белорусские следователи возбудили и расследуют 44 уголовных дела о совершении на территории названного соседнего государства преступлений в отношении наших граждан. Это 35 уголовных дел о разбойных нападениях, 8 дел о грабежах и уголовное дело об убийстве. Общая стоимость похищенного имущества превысила 12 миллионов рублей.

Чаще всего преступники посягают на коммерческий и личный транспорт, а также денежные средства. В большинстве случаев потерпевшим угрожали огнестрельным оружием. Двое наших граждан погибли.