Прямой эфир

«44 уголовных дела». В Генпрокуратуре рассказали, жертвами каких преступлений чаще всего становятся белорусы в Украине

30 марта 2022 16:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Генпрокуратуре призвали белорусов воздержаться от поездок в Украину. Рекомендация касается и водителей, трудоустроенных за рубежом. Находиться на территории сопредельного государства небезопасно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«44 уголовных дела». В Генпрокуратуре рассказали, жертвами каких преступлений чаще всего становятся белорусы в Украине-1

В первую очередь это связано с возросшим уровнем преступности. Криминогенная обстановка ухудшилась во всех регионах. Этому способствовал и недавно принятый закон, который разрешил всем жителям Украины использовать оружие.  

«44 уголовных дела». В Генпрокуратуре рассказали, жертвами каких преступлений чаще всего становятся белорусы в Украине-4

Дмитрий Брылев, официальный представитель Генеральной прокуратуры Беларуси:  
В марте 2022 года белорусские следователи возбудили и расследуют 44 уголовных дела о совершении на территории названного соседнего государства преступлений в отношении наших граждан. Это 35 уголовных дел о разбойных нападениях, 8 дел о грабежах и уголовное дело об убийстве. Общая стоимость похищенного имущества превысила 12 миллионов рублей.  

Чаще всего преступники посягают на коммерческий и личный транспорт, а также денежные средства. В большинстве случаев потерпевшим угрожали огнестрельным оружием. Двое наших граждан погибли.  

# Беларусь-Украина # общество # Дмитрий Брылев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Иногда не хватает солнечных дней. Можно ли вырастить дыни в Беларуси и что делать, если урожай не дозрел?
30 марта 2022 15:50

Иногда не хватает солнечных дней. Можно ли вырастить дыни в Беларуси и что делать, если урожай не дозрел?

«Заставить посеять огурцы мужчину». Вот как вырастить небывалый урожай, но есть один нюанс
30 марта 2022 15:47

«Заставить посеять огурцы мужчину». Вот как вырастить небывалый урожай, но есть один нюанс

35-летие ветеранской организации Минской области. Лучших её представителей наградили в Копыле
30 марта 2022 15:23

35-летие ветеранской организации Минской области. Лучших её представителей наградили в Копыле