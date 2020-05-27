Игорь Сергеенко: «Такая работа по переработке Кодекса проводилась в истории Республики Беларусь впервые»

Новости Беларуси. 10 дней на национальном правовом портале длилось общественное обсуждение изменений в Кодекс об административной ответственности. Все желающие могли высказать свои предложения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И вот 27 мая обсуждение завершилось.

В нынешний Кодекс за время его существования внесли около 1400 корректировок. Такая «переменчивость» закона девальвирует уважение к нему.