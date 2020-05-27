Ольга Чуприс об изменениях в КоАП: «Выделено целое направление, можно так сказать, меры профилактического воздействия»

Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента:

Активно обсуждается, и скорее всего он будет реализован в Кодексе об административных правонарушениях, если он будет поддержан в конечном итоге, применение административной ответственности физического и юридического лица в исключительных случаях. Только когда ответственности должностного лица юридического лица не достаточно с учетом причиненного ущерба и вреда административным правонарушением.

Безусловно, один из принципов, который формулировался Президентом, – это усиление профилактической роли Кодекса. Здесь мы тоже очень хорошо отработали – выделено целое направление, можно так сказать, меры профилактического воздействия. Установлена возможность привлечения не к административной ответственности, а к профилактической мере в виде замечания или предупреждения в том случае, когда совершен административный проступок.