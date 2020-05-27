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Ольга Чуприс об изменениях в КоАП: «Выделено целое направление, можно так сказать, меры профилактического воздействия»

27 мая 2020 18:25
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Новости Беларуси. 10 дней на правовом портале длилось общественное обсуждение изменений в Кодекс об административной ответственности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Ольга Чуприс об изменениях в КоАП: «Выделено целое направление, можно так сказать, меры профилактического воздействия»-1

Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента:
Активно обсуждается, и скорее всего он будет реализован в Кодексе об административных правонарушениях, если он будет поддержан в конечном итоге, применение административной ответственности физического и юридического лица в исключительных случаях. Только когда ответственности должностного лица юридического лица не достаточно с учетом причиненного ущерба и вреда административным правонарушением.  

Безусловно, один из принципов, который формулировался Президентом, это усиление профилактической роли Кодекса. Здесь мы тоже очень хорошо отработали  выделено целое направление, можно так сказать, меры профилактического воздействия. Установлена возможность привлечения не к административной ответственности, а к профилактической мере в виде замечания или предупреждения в том случае, когда совершен административный проступок.  

Ольга Чуприс об изменениях в КоАП: «Выделено целое направление, можно так сказать, меры профилактического воздействия»-4

Соответствующую группу глава государства поручил создать в конце 2019 года. Назрела необходимость пересмотреть порядок привлечения к административной ответственности. И здесь было важно обеспечить стабильность административного законодательства. Потому и требование Александра Лукашенко: взвешенно подходить к внесению поправок, чтобы, как минимум, в течение пяти лет после принятия закона, не пришлось его менять снова.    

Президент на совещании по применению мер административной ответственности: «Нужно тщательно разобраться в ситуации»

Ольга Чуприс об изменениях в КоАП: «Выделено целое направление, можно так сказать, меры профилактического воздействия»-7

Дедлайном для экспертной комиссии глава государства назначил июль 2020 года. Чтобы было время проработать законопроект и внести его в парламент для принятия закона.  

# Закон # общество # Ольга Чуприс # Фотофакт

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