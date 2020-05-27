Ольга Чуприс об изменениях в КоАП: «Выделено целое направление, можно так сказать, меры профилактического воздействия»

Новости Беларуси. 10 дней на правовом портале длилось общественное обсуждение изменений в Кодекс об административной ответственности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 10 дней на правовом портале длилось общественное обсуждение изменений в Кодекс об административной ответственности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента:
Активно обсуждается, и скорее всего он будет реализован в Кодексе об административных правонарушениях, если он будет поддержан в конечном итоге, применение административной ответственности физического и юридического лица в исключительных случаях. Только когда ответственности должностного лица юридического лица не достаточно с учетом причиненного ущерба и вреда административным правонарушением.
Безусловно, один из принципов, который формулировался Президентом, – это усиление профилактической роли Кодекса. Здесь мы тоже очень хорошо отработали – выделено целое направление, можно так сказать, меры профилактического воздействия. Установлена возможность привлечения не к административной ответственности, а к профилактической мере в виде замечания или предупреждения в том случае, когда совершен административный проступок.
Соответствующую группу глава государства поручил создать в конце 2019 года. Назрела необходимость пересмотреть порядок привлечения к административной ответственности. И здесь было важно обеспечить стабильность административного законодательства. Потому и требование Александра Лукашенко: взвешенно подходить к внесению поправок, чтобы, как минимум, в течение пяти лет после принятия закона, не пришлось его менять снова.
Президент на совещании по применению мер административной ответственности: «Нужно тщательно разобраться в ситуации»
Дедлайном для экспертной комиссии глава государства назначил июль 2020 года. Чтобы было время проработать законопроект и внести его в парламент для принятия закона.