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Эффективно ли ношение масок и когда закончится пандемия коронавируса? Отвечает врач-нефролог Владимир Войтович

27 мая 2020 17:46
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Новости Беларуси. Так всё-таки, чем так уникальна белорусская модель противодействия COVID-19? И что в конечном итоге спасёт от него – вакцина или массовый иммунитет? На эти и другие вопросы отвечает наш гость – кандидат медицинских наук, один из старейших врачей-нефрологов Беларуси Владимир Войтович.  

Евгений Поболовец, СТВ: 
Много разговоров о правильности выбранного пути борьбы с коронавирусом. Сегодня российский эндокринолог Светлана Калинченко заявила, что многие врачи полностью поддерживают тот подход, который демонстрирует Беларусь в борьбе с вирусом. Как вы оцените белорусскую модель противодействия COVID-19?  

Эффективно ли ношение масок и когда закончится пандемия коронавируса? Отвечает врач-нефролог Владимир Войтович-1

Владимир Войтович, кандидат медицинских наук, врачей-нефролог:
Беларусь всегда относилась осторожно, взвешенно ко всяким внешним негативным проявлениям. Меры, которые приняло государство (я думаю, что это даже от высшего руководства зависящее), на мой взгляд, совершенно правильные, адекватные и демонстрирующие остальному миру, как нужно подходить к вопросу с какой-то бедой, которая пришла на вашу землю.  

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Я бы хотел, чтобы в информационном пространстве чаще появлялись клинические результаты

Эффективно ли ношение масок и когда закончится пандемия коронавируса? Отвечает врач-нефролог Владимир Войтович-4



Евгений Поболовец:
На ваш взгляд, может, надо было какие-то дополнительные меры принять в борьбе с пандемией?

Владимир Войтович:
Я пока не вижу особых дополнительных мер. Единственное, я бы хотел, чтобы в информационном пространстве чаще появлялись более такие (я считаю как клиницист) клинические результаты. Вот ведь разделены наши пациенты: легкая степень, просто какая-то зараженность, у них может даже симптомов нет, ну теоретически через две недели, может, что-то появиться. Теоретически. А может и нет, 50 на 50. Есть которые имеют легкие симптомы, средние и которые на самом деле в клинике лечатся там от пневмонии (хотя их совершенно минимальное количество).  

Вот это нужно показывать – показывать легкую степень, какое клиническое проявление, какие – у средней категории. Это очень важно, люди должны наглядно видеть, этот материал наглядный. Даже негативные показывать.

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О ношении масок и перчаток: «эта мера дисциплинирует»

Эффективно ли ношение масок и когда закончится пандемия коронавируса? Отвечает врач-нефролог Владимир Войтович-7



Евгений Поболовец:  
Насколько эффективно ношение маски и перчаток?  

Владимир Войтович:  
ВОЗ сначала рекомендовала носить только тем, которые себя чувствуют не очень, которые кашляют, у которых симптомы (насморк, кашель и все остальное). И чтобы не распространять на ближних – может быть так. В этом что-то есть, может быть, да. Ну как же так, человек прикрывается платочком, вспомните, кашляет – он прикрывается. Это нормальное поведение, а здесь он прикрыт хорошо маской.  

Перчатки – ну, касается тоже где-то тех мест, где может быть, предположим, вирус. Это, конечно, мера, но она дисциплинирует, если так говорить.  

Всем остальным носить я не вижу совершенно нужды. Мы будем потом это анализировать и посмотрим на результаты.

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«Есть естественное течение каждой болезни. Есть начало, развитие и ее окончание»

Эффективно ли ношение масок и когда закончится пандемия коронавируса? Отвечает врач-нефролог Владимир Войтович-10

Евгений Поболовец:  
Как мы сможем побороть вирус? Он сам уйдет или будет…  

Владимир Войтович:  
Конечно, есть естественное течение каждой болезни. Есть начало, развитие и ее окончание. Окончание может быть иногда с какими-то осложнениями и тяжелыми последствиями. Это закон природы, не мы с вами выдумали, это существует.  

Но есть вещи, которые мы хотели бы уменьшить, чтобы не было такого взрыва. А помните, прошлые сезоны, как работали во время эпидемии? Студентов привлекали, всех врачей, чтобы по участкам ходили. И здесь тоже можно было усилить, и это одно из действий таких правильных, это все нормально. Вот стало больше коек, развернули одну клинику, вторую – есть площади, не надо строить.   

«Я не уверен, что вакцина решит эту проблему»

Евгений Поболовец:  
А вакцина – панацея?  

Владимир Войтович:
Вакцина… Боюсь, она не сразу создается, значительно позже, может через полгода или больше. Я не уверен, что вакцина решит эту проблему. Конечно, это правильный путь.  

Евгений Поболовец:  
То есть разрабатывать надо?  

Эффективно ли ношение масок и когда закончится пандемия коронавируса? Отвечает врач-нефролог Владимир Войтович-13

Владимир Войтович:
Конечно. У нас для этого есть силы свои, они будут работать, у нас в Беларуси с этим все в порядке. У нас есть такие достижения и в области медицины, и в научной сфере, и в эпидемиологии, кстати, вирусологии – все на приличном уровне. Это будет свое.

Так решить сложно. Потому что каждый год появляются какие-то новые виды и один от другого отличить… Их миллионы этих штаммов. Откуда мы знаем, какой появится, какая «корона» выскочит справа, слева? Это очень трудно предугадать, но вакцинация эта привлекает. Это и психологически очень важный момент.  

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Когда ждать окончания заболеваемости коронавирусом? 

Евгений Поболовец:  
Хочется услышать прогноз. Когда? Летом, осенью, когда мы забудем эту тему?  

Владимир Войтович:  
Обычно это происходит в конце осени, к зиме. Это по моим прогнозам. Я думаю, что когда начинается тепло, это все спадет. Главное информационно не убивать сейчас никого. Никого напрасно не госпитализировать. Очень много есть госпитализаций без показаний – этого тоже не нужно. Это гипердиагностика называется. Все только по месту, по симптомам, по течению болезни. Во всем этом можно разобраться спокойно и главное без паники.    

# Коронавирус # общество # Владимир Войтович # Евгений Поболовец # Светлана Калинченко # Фотофакт

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