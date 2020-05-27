Эффективно ли ношение масок и когда закончится пандемия коронавируса? Отвечает врач-нефролог Владимир Войтович
Новости Беларуси. Так всё-таки, чем так уникальна белорусская модель противодействия COVID-19? И что в конечном итоге спасёт от него – вакцина или массовый иммунитет? На эти и другие вопросы отвечает наш гость – кандидат медицинских наук, один из старейших врачей-нефрологов Беларуси Владимир Войтович.
Евгений Поболовец, СТВ:
Много разговоров о правильности выбранного пути борьбы с коронавирусом. Сегодня российский эндокринолог Светлана Калинченко заявила, что многие врачи полностью поддерживают тот подход, который демонстрирует Беларусь в борьбе с вирусом. Как вы оцените белорусскую модель противодействия COVID-19?
Владимир Войтович, кандидат медицинских наук, врачей-нефролог:
Беларусь всегда относилась осторожно, взвешенно ко всяким внешним негативным проявлениям. Меры, которые приняло государство (я думаю, что это даже от высшего руководства зависящее), на мой взгляд, совершенно правильные, адекватные и демонстрирующие остальному миру, как нужно подходить к вопросу с какой-то бедой, которая пришла на вашу землю.
Минздрав об экспресс-тестах: «Нельзя уповать только на одни эти тесты. У нас всё равно остаётся ПЦР-тестирование»
Я бы хотел, чтобы в информационном пространстве чаще появлялись клинические результаты
Евгений Поболовец:
На ваш взгляд, может, надо было какие-то дополнительные меры принять в борьбе с пандемией?
Владимир Войтович:
Я пока не вижу особых дополнительных мер. Единственное, я бы хотел, чтобы в информационном пространстве чаще появлялись более такие (я считаю как клиницист) клинические результаты. Вот ведь разделены наши пациенты: легкая степень, просто какая-то зараженность, у них может даже симптомов нет, ну теоретически через две недели, может, что-то появиться. Теоретически. А может и нет, 50 на 50. Есть которые имеют легкие симптомы, средние и которые на самом деле в клинике лечатся там от пневмонии (хотя их совершенно минимальное количество).
Вот это нужно показывать – показывать легкую степень, какое клиническое проявление, какие – у средней категории. Это очень важно, люди должны наглядно видеть, этот материал наглядный. Даже негативные показывать.
Елена Богдан о студентах-медиках: «Хочу поблагодарить. У нас будет достойная смена, будет на кого оставить нашу систему здравоохранения»
О ношении масок и перчаток: «эта мера дисциплинирует»
Евгений Поболовец:
Насколько эффективно ношение маски и перчаток?
Владимир Войтович:
ВОЗ сначала рекомендовала носить только тем, которые себя чувствуют не очень, которые кашляют, у которых симптомы (насморк, кашель и все остальное). И чтобы не распространять на ближних – может быть так. В этом что-то есть, может быть, да. Ну как же так, человек прикрывается платочком, вспомните, кашляет – он прикрывается. Это нормальное поведение, а здесь он прикрыт хорошо маской.
Перчатки – ну, касается тоже где-то тех мест, где может быть, предположим, вирус. Это, конечно, мера, но она дисциплинирует, если так говорить.
Всем остальным носить я не вижу совершенно нужды. Мы будем потом это анализировать и посмотрим на результаты.
Минздрав о лечении коронавируса: «Для среднетяжёлых форм вполне достаточно кислородной поддержки, небольшого перечня лекарств и прон-позиции»
«Есть естественное течение каждой болезни. Есть начало, развитие и ее окончание»
Евгений Поболовец:
Как мы сможем побороть вирус? Он сам уйдет или будет…
Владимир Войтович:
Конечно, есть естественное течение каждой болезни. Есть начало, развитие и ее окончание. Окончание может быть иногда с какими-то осложнениями и тяжелыми последствиями. Это закон природы, не мы с вами выдумали, это существует.
Но есть вещи, которые мы хотели бы уменьшить, чтобы не было такого взрыва. А помните, прошлые сезоны, как работали во время эпидемии? Студентов привлекали, всех врачей, чтобы по участкам ходили. И здесь тоже можно было усилить, и это одно из действий таких правильных, это все нормально. Вот стало больше коек, развернули одну клинику, вторую – есть площади, не надо строить.
«Я не уверен, что вакцина решит эту проблему»
Евгений Поболовец:
А вакцина – панацея?
Владимир Войтович:
Вакцина… Боюсь, она не сразу создается, значительно позже, может через полгода или больше. Я не уверен, что вакцина решит эту проблему. Конечно, это правильный путь.
Евгений Поболовец:
То есть разрабатывать надо?
Владимир Войтович:
Конечно. У нас для этого есть силы свои, они будут работать, у нас в Беларуси с этим все в порядке. У нас есть такие достижения и в области медицины, и в научной сфере, и в эпидемиологии, кстати, вирусологии – все на приличном уровне. Это будет свое.
Так решить сложно. Потому что каждый год появляются какие-то новые виды и один от другого отличить… Их миллионы этих штаммов. Откуда мы знаем, какой появится, какая «корона» выскочит справа, слева? Это очень трудно предугадать, но вакцинация эта привлекает. Это и психологически очень важный момент.
Главный инфекционист Минска о коронавирусе: «У нас главная цель на сегодняшний день – рано выявлять пациентов»
Когда ждать окончания заболеваемости коронавирусом?
Евгений Поболовец:
Хочется услышать прогноз. Когда? Летом, осенью, когда мы забудем эту тему?
Владимир Войтович:
Обычно это происходит в конце осени, к зиме. Это по моим прогнозам. Я думаю, что когда начинается тепло, это все спадет. Главное информационно не убивать сейчас никого. Никого напрасно не госпитализировать. Очень много есть госпитализаций без показаний – этого тоже не нужно. Это гипердиагностика называется. Все только по месту, по симптомам, по течению болезни. Во всем этом можно разобраться спокойно и главное без паники.