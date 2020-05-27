«Можно ожидать, что будет и повыше». Каким будет проходной балл в 2020 году? Мнения директоров гимназий

Что изменится в системе образования Беларуси в связи с ситуацией с коронавирусом, обсуждали в программе «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:

С учётом того, что специфическая четвёртая четверть, как вам кажется, уровень подготовки к сдаче ЦТ в этом году будет на том же уровне, как в прошлом году, или будет ниже?

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Юлия Саматыго, директор гимназии аг. Лошница Борисовского района:

Мне кажется, он должен, в принципе, остаться на том же уровне, потому что учащиеся, которые даже обучались дистанционно, они прилагали максимум усилий, чтобы не потерять того уровня, который они достигли. И надо сказать, что, в принципе, они же нацелены на учреждения высшего образования достаточно конкурентоспособные. И понимают, что сегодня балл зависит от того, как сдадут все.

Кстати, дети-выпускники в последнее время часто задают вопрос: «А вот как Вы думаете, каким останется проходной балл в этом году: будет он выше того уровня, который был в прошлом году либо ниже?» И, конечно, очень сложно ответить сегодня на этот вопрос, но мы понимаем, что, в любом случае, педагогический коллектив делает все, для того чтобы уровень сохранился на том же уровне, а возможно, и выше.

Потому что это задача первоочередная, наверное, любого учреждения образования – дать качественные знания.