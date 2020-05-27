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«Можно ожидать, что будет и повыше». Каким будет проходной балл в 2020 году? Мнения директоров гимназий

27 мая 2020 17:28
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Что изменится в системе образования Беларуси в связи с ситуацией с коронавирусом, обсуждали в программе «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
С учётом того, что специфическая четвёртая четверть, как вам кажется, уровень подготовки к сдаче ЦТ в этом году будет на том же уровне, как в прошлом году, или будет ниже? 

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Юлия Саматыго, директор гимназии аг. Лошница Борисовского района:
Мне кажется, он должен, в принципе, остаться на том же уровне, потому что учащиеся, которые даже обучались дистанционно, они прилагали максимум усилий, чтобы не потерять того уровня, который они достигли. И надо сказать, что, в принципе, они же нацелены на учреждения высшего образования достаточно конкурентоспособные. И понимают, что сегодня балл зависит от того, как сдадут все.

Кстати, дети-выпускники в последнее время часто задают вопрос: «А вот как Вы думаете, каким останется проходной балл в этом году: будет он выше того уровня, который был в прошлом году либо ниже?» И, конечно, очень сложно ответить сегодня на этот вопрос, но мы понимаем, что, в любом случае, педагогический коллектив делает все, для того чтобы уровень сохранился на том же уровне, а возможно, и выше.

Потому что это задача первоочередная, наверное, любого учреждения образования – дать качественные знания.

«Можно ожидать, что будет и повыше». Каким будет проходной балл в 2020 году? Мнения директоров гимназий-1

Наталья Бушная, директор гимназии №1 им. Франциска Скорины г. Минска:
Но здесь тоже многое зависит от самого абитуриента, от самого выпускника. Ведь если он не ходил в учреждение образования, у него, в принципе, было даже времени больше сосредоточиться на эти три предмета. Если все остальные предметы – была дана такая возможность, поэтому можно ожидать, что будет и повыше. Понимаете? Можно ожидать. Но это всё зависит от того, как это было организовано самим учащимся. Потому что он мог увидеть, что по остальным предметам за три четверти у него вполне хорошие отметки. Все усилия сосредоточить на этих трёх предметах. Это тоже неплохо.

Юлия Саматыго:
И сроки эти позволят. Потому что экзамены завершатся, выпускные вечера пройдут. И две недели времени конкретно на подготовку тех предметов, которые они сдают, они дадут свои плоды.

Наталья Бушная:
Поэтому пожелаем нашим выпускникам, абитуриентам и потенциальным студентам сосредоточить все свои усилия, проявить максимум воли и самостоятельности, организованности. Родители тоже в этом должны помочь, ну и мы, педагоги рядом. Пусть даже на дистанции.

# Образование в Беларуси # общество # Наталья Бушная # Юлия Саматыго

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