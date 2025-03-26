Раиса Сергеевна или «Сталинский орган» – как ещё называли легендарные советские РСЗО «Катюша»?

Мелодии, наполненные патриотизмом и верой в Победу. Фронтовые письма – бессмертная связь с родными. Плакаты, которые развешены по городам и селам, призывают к единству и силе. Ордена и медали, сверкающие на груди ветеранов, олицетворяют подвиги и жертвы, принесенные во имя мира. Каждый из этих символов – песни, письма, плакаты, ордена и медали – создает величественное полотно истории, в котором переплетаются смелость, любовь и надежда. Они напоминают нам, что Победа – это не только триумф на поле боя, но и крепкая связь между людьми, которые боролись за общий идеал. РСЗО «Катюша» в проекте СТВ «Символы Победы».

Тайной оставалось и происхождение названия реактивной установки. Существует и несколько версий того, почему же оружию, приносящему разрушение и смерть, было дано такое ласковое женское имя.

Анна Сосновская, старший научный сотрудник военно-исторического музея им. Заслонова (Орша):

Первоначально, правда, было такое имя очень серьезное – Раиса Сергеевна. Дело в том, что в армейских накладных вот эти снаряды, которыми стреляли самые эти реактивные минометы, они маркировались как РС. И остроумные солдаты очень быстро расшифровали эту аббревиатуру. Правда, существует такое мнение, что кому-то сверху это показалось, скажем так, идеологически невыдержанно. Не больно-то русское имя. Тогда уже стало распространяться другое прозвище. На раме вот этих самых минометов в кругу была выгравирована буква К от названия завода имени Коминтерна, где как раз вот эти металлические несущие производились. И вот К – Катюша – это имя, оно уже прочно прижилось и абсолютно слилось с этим оружием.

Впоследствии реактивные установки ассоциировали с известной песней «Катюша». Однако этот одноименный дуэт сплавило не что иное, как жерло войны. Анна Сосновская:

Песня-то появилась задолго до, еще во второй половине 1930-х годов по всему Союзу звучала мелодия песенки «Катюша», которая была, кстати, написана по реальным событиям, посвящена реальной девушке. Но в то время красноармейцы, каждый из них представлял себе Катюшу по-своему. А вот когда уже появилось это оружие, у него появилось прозвище, знаете, песня и название народное этого оружия настолько слились, что теперь мы просто не представляем одно без другого. У гитлеровцев же были свои ассоциации по поводу реактивной установки – песнь, которую она заводила.