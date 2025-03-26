Немцы никогда не видели подобного оружия! Каким был первый залп советской «Катюши»?

Мелодии, наполненные патриотизмом и верой в Победу. Фронтовые письма – бессмертная связь с родными. Плакаты, которые развешены по городам и селам, призывают к единству и силе. Ордена и медали, сверкающие на груди ветеранов, олицетворяют подвиги и жертвы, принесенные во имя мира. Каждый из этих символов – песни, письма, плакаты, ордена и медали – создает величественное полотно истории, в котором переплетаются смелость, любовь и надежда. Они напоминают нам, что Победа – это не только триумф на поле боя, но и крепкая связь между людьми, которые боролись за общий идеал.

14 июля в 15 часов 15 минут началось боевое крещение «Катюш» после команды Флерова «Огонь». С ревом, скрежетом, подняв с обожженной земли облако пыли, в небо пошли РС. Батарея произвела из семи пусковых установок два залпа по железнодорожной станции «Орша», на которой скопилось большое количество немецких эшелонов с войсками, техникой, боеприпасами и горючим.

Анна Сосновская, старший научный сотрудник военно-исторического музея им. Заслонова (Орша):

Гитлеровцы не видели такого оружия, такой страшной разрушительной силы, когда единовременно 112 снарядов обрушились на железнодорожное полотно. Это была большая площадь, и просто взлетали в воздух груженные вагоны с вражеской техникой.

Еще через полтора часа батарея Флерова произвела второй залп, на этот раз по переправе через реку Оршица, на подступах к которой скопилось много техники и живой силы противника. В результате переправа немцев была сорвана.