«Резко отказаться от сладких конфет, шоколада, тортов». Чем опасны отёки и как от них избавиться?

Одутловатое лицо, мешки под глазами, следы от резинки носков на голенях, повышенная сонливость – эти симптомы могут быть следствием отеков в организме. Что это такое и чем опасно?

Елена Бурак, терапевт высшей категории:

Отек – это задержка жидкости в организме, которая имеет либо локальный характер, либо общий. Отек – это вторичное состояние, которое говорит о том, что есть основное заболевание, которое привело к развитию этого отека.

Какие заболевания приводят к развитию отеков? Специалисты выделяют болезни сердечно-сосудистой системы, заболевания почек, гормонального фона, а также местные аллергические реакции. А чем опасны отеки для организма человека?

Елена Бурак:

Конечно, застой жидкости в организме опасен для всего тела и конкретного места, где эта жидкость задерживается, так как за счет диффузии жидкости происходит обмен питательными веществами. Когда она застаивается, процессы метаболизма нарушаются. Нарушается питание окружающих тканей, сдавливаются сосуды, нервы, происходят атрофические нарушения и изменения. Также отеки внутренних органов, легких чреваты развитием острых состояний.

Питание и образ жизни неразрывно связаны с нашим здоровьем и внешним видом. Могут ли определенные продукты вызвать отечность или нет – мы спросили у нутрициолога.

Катерина Никитина, нутрициолог:

Соленые продукты вызывают отек в организме, поэтому рекомендуется отказаться от магазинных соусов, соленых сухариков, чипсов, мясных изделий – колбаса, ветчина, хамон. Также сладости вызывают задержку жидкости и чувство жажды. Поэтому рекомендуется резко отказаться от сладких конфет, шоколада, тортов. Очень опасны в этом плане и жирные сладкие продукты. Также откажитесь от газированных напитков и пакетированных соков. Алкоголь также вызывает отеки. Опасно даже простое пиво.

Причиной отеков могут быть недосыпы, недостаточная физическая активность и отсутствие питьевого режима. Катерина Никитина:

Крепкие чай и кофе иссушают организм, чтобы этого не происходило, рекомендуется, если вы выпили чашку кофе, сверху выпить стакан воды. Мало кто догадывается, что нехватка воды может послужить причиной отеков. Из-за чего это происходит? В течение дня мы накапливаем токсины в организме, и если вы пьете недостаточно воды, не занимаетесь выводом этих токсинов, организм начинает балансировать – чтобы сократить количество концентрации токсинов, он начинает накапливать воду, отсюда и появляются отеки.

Формула проста: 30 граммов воды на килограмм веса. А если вы заметили прибавку в весе – без паники. Это тоже может быть просто отек.