«2020 год показал истинное лицо наших жителей». О чём молодёжь и депутаты говорили в Витебске?

Новости Беларуси. Тема сохранения суверенитета страны звучала 14 сентября и в Витебске. Открытый диалог «В единстве наша сила» объединил депутатов, молодежь, представителей общественных организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре внимания – гражданско-патриотическое воспитание. Обсуждали и нравственные идеалы молодых людей. Итогом открытого диалога станет большой городской форум «Территория единства». Общественные организации и политические партии обменяются опытом работы в стремлении сохранения суверенитета и независимости страны.

Татьяна Красакова, первый секретарь Витебского городского комитета БРСМ:

Сохранение патриотизма, формирование гражданина-патриота, сохранение суверенитета, новые формы работы общественных объединений. Они, конечно же, сегодня видоизменяются, и в том числе наша организация попыталась сплотить общественные организации Витебска в едином порыве, сохранить суверенитет Республики Беларусь, сохранить народное единство в обществе.

Валерий Ананченко, председатель Витебской городской организации «Братство» общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане»:

2020 год показал истинное лицо наших жителей. Образовалось две коалиции, одна из которых решила разделить нашу республику. А вторая начала отстаивать права, свою независимость и ее целостность. И на сегодня было правильное принято решение, чтобы 17 сентября стал Днем народного единства.