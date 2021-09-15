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«2020 год показал истинное лицо наших жителей». О чём молодёжь и депутаты говорили в Витебске?

15 сентября 2021 07:21
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Новости Беларуси. Тема сохранения суверенитета страны звучала 14 сентября и в Витебске. Открытый диалог «В единстве наша сила» объединил депутатов, молодежь, представителей общественных организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«2020 год показал истинное лицо наших жителей». О чём молодёжь и депутаты говорили в Витебске?-1

В центре внимания – гражданско-патриотическое воспитание. Обсуждали и нравственные идеалы молодых людей. Итогом открытого диалога станет большой городской форум «Территория единства». Общественные организации и политические партии обменяются опытом работы в стремлении сохранения суверенитета и независимости страны.

«2020 год показал истинное лицо наших жителей». О чём молодёжь и депутаты говорили в Витебске?-4

Татьяна Красакова, первый секретарь Витебского городского комитета БРСМ:
Сохранение патриотизма, формирование гражданина-патриота, сохранение суверенитета, новые формы работы общественных объединений. Они, конечно же, сегодня видоизменяются, и в том числе наша организация попыталась сплотить общественные организации Витебска в едином порыве, сохранить суверенитет Республики Беларусь, сохранить народное единство в обществе.

«2020 год показал истинное лицо наших жителей». О чём молодёжь и депутаты говорили в Витебске?-7

Валерий Ананченко, председатель Витебской городской организации «Братство» общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане»:
2020 год показал истинное лицо наших жителей. Образовалось две коалиции, одна из которых решила разделить нашу республику. А вторая начала отстаивать права, свою независимость и ее целостность. И на сегодня было правильное принято решение, чтобы 17 сентября стал Днем народного единства.

«2020 год показал истинное лицо наших жителей». О чём молодёжь и депутаты говорили в Витебске?-10

О воспитании гражданственности и патриотизма продолжат говорить в Витебске и 15 сентября. В работе диалоговой площадки примут около 350 человек: депутаты Национального собрания, руководство Витебска, директора школ, учителя.

# Год народного единства # общество # Татьяна Красакова # Валерий Ананченко # Фотофакт

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