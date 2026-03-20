Игорь Сергеенко оценил подготовку к посевной кампании в Витебской области

Север страны в шаге от одного из самых ответственных периодов нового аграрного сезона. В Витебской области завершают подготовку к посевной кампании и выводу техники в поля. Реальную готовность хозяйств оценил председатель Палаты представителей, уполномоченный представитель Президента в этом регионе Игорь Сергеенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одним из пунктов рабочей поездки стало посещение предприятия «Княж» в агрогородке Германовичи Шарковщинского района. Хозяйство специализируется на производстве молока и мяса, здесь трудятся более 170 человек. Особое внимание технической базе: Игорь Сергеенко осмотрел машинный двор и обсудил с руководством готовность агрегатов к посевной. В 2026 году предприятие получит обновленную технику: это позволит повысить эффективность сезонных работ.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Настрой в коллективах рабочий. Некоторые так и говорят, что уже соскучились по работе, выйти в поле. Энергонасыщенная техника готова, тракторы, посевные агрегаты, плуги. Снег фактически уходит с полей, почва сырая еще, ведут подкормку озимых уже соответствующими препаратами.

Рабочая поездка вышла за рамки сугубо производственной повестки: ее важной частью стала встреча с молодежью. Обсуждали вопросы, напрямую влияющие на развитие села, – качество дорог, сотовую связь, здоровый образ жизни. Отдельно затронули тему информационной безопасности – молодых людей призвали внимательнее относиться к источникам информации и критически оценивать контент в интернете.

Виктория Шишко, председатель Молодежного совета при районном Совете депутатов Шарковщинского района:

Я закончила Полоцкий государственный университет, отработала три года в Полоцке, в школе, и решила вернуться на малую родину. Я более комфортно и уверенно себя чувствую дома. В отличие от города, в Шарковщинском районе более тихо, спокойно, комфортно. Хоть здесь и не так развита инфраструктура, но все-таки есть куда двигаться и расти.

Подготовка к посевной стала главной темой совещания в Браславском райисполкоме. Речь шла о готовности хозяйств, организации работ и кадровом обеспечении. Игорь Сергеенко обратил внимание на эффективность законодательных новаций в сфере дорожного движения. Теперь учащиеся колледжей в рамках производственной практики смогут управлять тракторами. Это позволит сельхозпредприятиям оперативно закрывать потребность в кадрах и обеспечить своевременное проведение полевых работ.

Сегодня же в районе чествовали «Людей года Браславщины». В числе тех, в чей адрес звучали слова признательности, – врачи, аграрии и учителя.