Собственная платформа для управления сельским хозяйством появится в Беларуси

Собственную платформу для управления сельским хозяйством создают в Беларуси. Цифровая трансформация аграрного сектора – один из ключевых факторов его эффективности. Программный продукт – разработка отечественных специалистов. Проект призван обеспечить технологическую независимость отрасли и снизить зависимость от зарубежных разработок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Платформа на стадии тестирования. В качестве пилотных площадок выбраны шесть хозяйств, где активно используют цифровые технологии. Их практический опыт анализируется и систематизируется, чтобы в дальнейшем масштабировать решения.

Виталий Кулак, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси: Наработки, которые сегодня есть непосредственно в сельхозпредприятиях, мы хотим выстроить четкую систему и план дальнейшей работы. Чтобы мы не покупали те продукты, которые в последующем нам могут не пригодиться. С учетом опыта, который сегодня есть, потому что отдельные хозяйства хорошо шагнули в этом направлении.

На ряде предприятий цифровизация стала реальным инструментом с конкретной отдачей. Так, высокие технологии стали частью повседневной работы в хозяйстве «Журавлиное». С помощью цифровых систем здесь держат под контролем 17 тысяч гектаров полей и круглосуточно мониторят состояние животных. Такой подход позволяет оперативно принимать управленческие решения. Как результат – заметный рост показателей как в растениеводстве, так и в животноводстве.

Александр Пищ, директор сельхозпредприятия «Журавлиное»: У нас есть элементы цифровизации в растениеводстве, механизации и животноводстве. За последние 3,5 года продуктивность крупного рогатого скота, продуктивность дойного поголовья, продуктивность полей, урожайность у нас поднялись практически более чем на 25 %.

Петр Пархомчик, председатель Брестского облисполкома:

Нужно сделать полный пакет того программного продукта, который позволял бы руководителям предприятия видеть, что происходит в онлайн-режиме. Сколько топлива осталось, сколько данный трактор в данную минуту или в данный час обработал почвы. Тогда и труд наших аграриев будет более почетный и более интересный.

Масштабное внедрение элементов цифровизации в аграрную отрасль – задача для всех производителей на ближайшую пятилетку. Уже сегодня в хозяйствах Брестской области установлено около 200 автоматизированных систем управления фермой, оцифровано чуть более 40 % полей. К осени эта цифра увеличится вдвое. Будут также установлены две метеостанции и почти два десятка современных компьютерных программ.