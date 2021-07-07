Техдиректор «Славянского базара»: художник-постановщик попыталась сценографией создать шкатулку с драгоценностями

Новости Беларуси. Витебск готовится принять 30-й фестиваль «Славянский базар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы удивить всех гостей и участников форума – а их ожидают из 33 стран мира – в подготовке городской инфраструктуры и фестивальных площадок задействованы сотни человек. Сейчас работы ведутся и в Летнем амфитеатре. Здесь монтируют сцену и устанавливают оборудование.

Алексей Одаренко, технический директор:

Художник-постановщик Инна Лазарева попыталась сценографией создать, на мой взгляд, такую шкатулку с драгоценностями, в которой находятся все наши дорогие гости, артисты, зрители. Это все обрамление, я думаю, будет способствовать праздничному состоянию на площадке, веселью в зале и большой радости зрителей, которые будут встречаться с любимыми артистами.