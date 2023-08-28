Последние штрихи – подготовка к Дню белорусской письменности практически завершена

Гостей и участников праздника ждет множество мероприятий. Во время торжественной церемонии открытия наградят лауреатов Национальной литературной премии. На нее в этом году претендуют 68 произведений. Победители получат денежные призы в размере 3 700 рублей. Юбилейный День письменности запомнится и другими яркими событиями, причем не только в Беларуси.

Игорь Бузовский, заместитель министра информации Беларуси:

В эти даты, в эти дни будет проводиться одновременно, фактически в это же время книжная выставка-ярмарка в Москве, где Беларусь является почетным гостем. В рамках выставки в Москве наш большой стенд, который мы презентуем, представлять будет наше издательство, пройдет круглый стол, который предвосхищает День белорусской письменности. И он консолидирует писательскую среду Российской Федерации, наше издательство, которое будет находиться там, и круглый стол, который будет работать у нас, в Беларуси.