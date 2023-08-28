Выполнено 80% работ. «Минскводоканал» завершает подготовку к осенне-зимнему сезону

Новости Беларуси. «Минскводоканал» завершает подготовку к осенне-зимнему сезону. Выполнено 80 % работ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Получены все необходимые паспорта готовности. Сейчас перекладывают и осматривают сети водоснабжения и водоотведения, меняют насосное оборудование, ремонтируют артезианские скважины. Готовят к зиме и гидротехнические сооружения. Проверяют затворы, а также проводят все необходимые противоаварийные тренировки.

Федор Римашевский, директор УП «Минскводоканал»:

Завершение данных работ мы ожидаем в конце сентября. Исключение составляет перекладка сетей водоснабжения и водоотведения. Эти работы ведутся в круглогодичном режиме, без остановок. Но для того, чтобы наши жители чувствовали себя комфортно, мы стараемся, чтобы работы по перекладке сетей выполнялись закрытым способом. Это позволяет нам сохранить элементы благоустройства.