Выполнено 80% работ. «Минскводоканал» завершает подготовку к осенне-зимнему сезону

Новости Беларуси. «Минскводоканал» завершает подготовку к осенне-зимнему сезону. Выполнено 80 % работ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. «Минскводоканал» завершает подготовку к осенне-зимнему сезону. Выполнено 80 % работ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Получены все необходимые паспорта готовности. Сейчас перекладывают и осматривают сети водоснабжения и водоотведения, меняют насосное оборудование, ремонтируют артезианские скважины. Готовят к зиме и гидротехнические сооружения. Проверяют затворы, а также проводят все необходимые противоаварийные тренировки.
Федор Римашевский, директор УП «Минскводоканал»:
Завершение данных работ мы ожидаем в конце сентября. Исключение составляет перекладка сетей водоснабжения и водоотведения. Эти работы ведутся в круглогодичном режиме, без остановок. Но для того, чтобы наши жители чувствовали себя комфортно, мы стараемся, чтобы работы по перекладке сетей выполнялись закрытым способом. Это позволяет нам сохранить элементы благоустройства.
Перекладка водопроводных сетей уже выполнена более чем на 60 %, водоотведения – почти на 80. Работы ведутся круглогодично, без остановок. Всего в 2023 году необходимо переложить порядка 57 километров сетей.