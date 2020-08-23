Прямой эфир

Построили новый музей и обновили 300-летнюю рощу Огинских. Как Белыничи изменились ко Дню письменности

23 августа 2020 18:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белыничи – один из самых молодых городов Беларуси (в смысле совсем недавно полученного статуса, но никак не богатейшей истории) – готовятся ко Дню письменности. Он по традиции соберет в первые осенние выходные любителей белорусской книги и национальной литературы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В предвкушении праздника и сам городок. Он за последние месяцы преобразился до неузнаваемости. Из мест, которые заслуживают отдельного внимания – новый музей в честь всемирно известного земляка Витольда Бялыницкого-Бирули. Обновили 300-летнюю липовую рощу семьи Огинских, а вместе с ней и городской парк.

Ирина Недобоева заглянула в историю этого легендарного места.  

Построили новый музей и обновили 300-летнюю рощу Огинских. Как Белыничи изменились ко Дню письменности-1

Ирина Недобоева, корреспондент:
Именно с этого места по легенде началась история Белыничей. Некогда здесь был православный Свято-Ильинский мужской монастырь. Но в начале XVII века он сгорел. В хаосе при загадочных обстоятельствах исчезла и икона Белыничской Божьей Матери.

Построили новый музей и обновили 300-летнюю рощу Огинских. Как Белыничи изменились ко Дню письменности-4

Этому небольшому городу суждено было внести существенный вклад в развитие мировой религии и искусства. А легенду о появлении поселения здесь знает, наверное, каждый житель.

Построили новый музей и обновили 300-летнюю рощу Огинских. Как Белыничи изменились ко Дню письменности-7

Елена Грибайлова, церковный библиотекарь:
Когда хан Батый напал на Киевскую Русь, монахи Киево-Печерской лавры спасали древнюю икону Божией Матери византийского письма. Они сели в лодку. Из Днепра попали в его приток Друть. На ночь решили остановиться возле высокой горы, поросшей лесом. Ночью они проснулись от того, что от иконы исходило сияние – вокруг было светло, как днем. Они упали на колени и воскликнули «Бели ничи».

Построили новый музей и обновили 300-летнюю рощу Огинских. Как Белыничи изменились ко Дню письменности-10

Чудотворная икона то исчезала, то вновь появлялась. Но во время Второй мировой войны пропала бесследно вместе с крестом Ефросинии Полоцкой. В храме хранится точная копия. И, по словам прихожан, все так же продолжает творить чудеса.

Построили новый музей и обновили 300-летнюю рощу Огинских. Как Белыничи изменились ко Дню письменности-13

Елена Грибайлова:
Наша икона удивительна еще и тем, что одна из немногих почитается всеми христианскими конфессиями. Благодаря иконе Белыничской Божьей Матери, благодаря помощи Божией Матери, рождаются дети в семьях, где был поставлен диагноз бесплодие. Исцеляются люди от алкоголизма, от рака. Если эта просьба идет искренне, от сердца.

Построили новый музей и обновили 300-летнюю рощу Огинских. Как Белыничи изменились ко Дню письменности-16

На поклон к чудотворной иконе приходили паломники даже из колыбели православия – Киева. Золотые и серебряные украшения венчают образ Богородицы – так получившие исцеление выражают благодарность.

Построили новый музей и обновили 300-летнюю рощу Огинских. Как Белыничи изменились ко Дню письменности-19

Елена Грибайлова:
Конечно же, это ценно не тем, что там проба какая-то стоит 925-я или еще какая-то. Это ценно тем, что люди приносят от сердца.

Построили новый музей и обновили 300-летнюю рощу Огинских. Как Белыничи изменились ко Дню письменности-22

Еще в XVII веке Белыничи принадлежали древнему шляхетскому роду Бирулей герба Белыня. Известный белорусский художник Витольд Бялыницки-Бируля, к слову, происходит именно из этой семьи.

Построили новый музей и обновили 300-летнюю рощу Огинских. Как Белыничи изменились ко Дню письменности-25

Татьяна Тикунова, директор Белыничского районного художественного музея им. В. Бялыницкого-Бирули:
Наверное, так уж сошлись звезды, что этому человеку было суждено было родиться на нашей белыничской земле. И, наверное, во многом благодаря его творчеству о нашем небольшом, но таком красивом и уютном городке знают далеко за его пределами.

Построили новый музей и обновили 300-летнюю рощу Огинских. Как Белыничи изменились ко Дню письменности-28

Как могут не вдохновлять эти краевиды? Вы только посмотрите на эти пейзажи. Это же настоящий кладезь для творческого человека, для написания картин.

Построили новый музей и обновили 300-летнюю рощу Огинских. Как Белыничи изменились ко Дню письменности-31

В честь талантливого и знаменитого земляка в самих Белыничах открыли художественный музей. Во время подготовки ко Всебелорусскому дню письменности здание получило вторую жизнь. Буквально.

Татьяна Тикунова:
Совершенно недавно вы у нас были, да, и даже намека не было, что у нас будет такое грандиозное современное красивое здание. Настоящее украшение города.

Построили новый музей и обновили 300-летнюю рощу Огинских. Как Белыничи изменились ко Дню письменности-34

Вот мы попадаем в просторный холл. Во всех залах современное освещение, которое позволит каждую картину рассмотреть в деталях.

Построили новый музей и обновили 300-летнюю рощу Огинских. Как Белыничи изменились ко Дню письменности-37

Это фреска «Восхождение на Голгофу» из нашего несохранившегося монастыря. Мы с вами сейчас видим процесс ее доработки.

«Ну, это же мистика». Как в Белыничах спасали фреску со стены монастыря XVII века

Несколько месяцев Белыничи были похожи на одну большую стройку. Но оно того стоило. Отремонтировали центр культуры, школу искусств, дороги.

Построили новый музей и обновили 300-летнюю рощу Огинских. Как Белыничи изменились ко Дню письменности-40

Много внимания уделили городскому парку, который станет одной из площадок праздника. В XVIII веке семья Огинских высадила здесь три сотни лип. С тех пор фундаментальных работ не проводили ни разу. Но теперь здесь уютно, как никогда.

Построили новый музей и обновили 300-летнюю рощу Огинских. Как Белыничи изменились ко Дню письменности-43

Виктор Ивулев, директор Белыничского коммунального предприятия «Жилкомхоз»:
Это устройство тротуарных дорожек, обустройство озера, перекидного мостика и амфитеатр. Это все было сделано для того, что парк стал местом притяжения для населения города.

Построили новый музей и обновили 300-летнюю рощу Огинских. Как Белыничи изменились ко Дню письменности-46

Ирина Фурсова, заместитель председателя Белыничского райисполкома:
Наш город стал еще красивее и просторнее. Улицы стали широкими и ясными. Мы гордимся тем, что практически заново построили музей. В скором будущем будут вывешиваться экспозиции музейные, готовятся культурная программа и выставки. Словом, Белыничи ждут праздник.

Построили новый музей и обновили 300-летнюю рощу Огинских. Как Белыничи изменились ко Дню письменности-49

Основной фронт строительных работ уже позади, осталось навести лоск косметический. Но местные жители уже дают оценку.

Построили новый музей и обновили 300-летнюю рощу Огинских. Как Белыничи изменились ко Дню письменности-52

Нам нравится наш город. Я думаю, к предстоящему Дню письменности нашим гостям тоже будет круто посмотреть, как изменилось. Потому что здесь все очень красиво.

Построили новый музей и обновили 300-летнюю рощу Огинских. Как Белыничи изменились ко Дню письменности-55

Приятно, что наши небольшие городки, как Белыничи (который, кстати, статус города совсем недавно получил), на глазах расцветают, становятся краше, уютнее. И вообще, я думаю, мы должны гордиться и восхищаться тем уголком, где мы живем, растим детей, внуков. И гордиться свое историей.

Построили новый музей и обновили 300-летнюю рощу Огинских. Как Белыничи изменились ко Дню письменности-58

День белорусской письменности традиционно проходит в первое воскресенье сентября в городах, которые являются историческими центрами культуры, науки, литературы и книгопечатания. Первооткрывателем в 1994-м стал древний Полоцк.

# День белорусской письменности # Культура # Ирина Недобоева # Елена Грибайлова # Татьяна Тикунова # Юрий Малиновский # Виктор Ивулев # Ирина Фурсова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Ну, это же мистика». Как в Белыничах спасали фреску со стены монастыря XVII века
23 августа 2020 18:21

«Ну, это же мистика». Как в Белыничах спасали фреску со стены монастыря XVII века

«Особенность в импровизации, нет определённых канонов или правил». Чем уникален единственный цыганский театр в Беларуси
20 августа 2020 09:54

«Особенность в импровизации, нет определённых канонов или правил». Чем уникален единственный цыганский театр в Беларуси

Цветные черепахи и величественный сфинкс. Показываем необычную выставку детских рисунков
20 августа 2020 07:37

Цветные черепахи и величественный сфинкс. Показываем необычную выставку детских рисунков