Общественный деятель из Сербии – белорусам: «Вы должны очнуться. Это настоящая подмена понятий»

Долгое время ансамблем руководит актриса театра и кино, сценарист и режиссер документальных фильмов, общественный деятель Ивана Жигон. Она не раз приезжала в Беларусь, была и гостем нашего телеканала.

Ивана Жигон, актриса, сценарист, режиссер (Сербия):

Очень тяжело, потому что очень много хочется из сердца сказать вам. У нас была честь с «Косовскими пионами», ансамблем, выступать в ваших городах. И потом мы выступали во всем мире – и в Америке, и в Париже перед министром культуры, и в Швейцарии, и на Балканах. Всюду.

Но наши дети потом, студенты, как они росли, все сравнивали с тем, что они видели в Беларуси. «Это же ничего в сравнении с Минском. Это город света», – говорят они. Они запомнили не только свет ваших улиц – свет вашего быта, ваших глаз, ваших душ прежде всего.