Игорь Петришенко посетил пункт ЦТ: мы ввели новшества, связанные с электронной регистрацией

Новости Беларуси. В Беларуси обеспечены все необходимые условия для успешного прохождения централизованного тестирования. Об этом заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко во время посещения пункта ЦТ в Белорусском национальном техническом университете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вице-премьер ознакомился с разработками студентов вуза и лабораторией робототехники, а также с организацией тестирования и соблюдением мер эпидбезопасности, пообщался с поступающими. 26 июня испытание по биологии сдают более 20 тысяч абитуриентов.