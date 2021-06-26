Игорь Петришенко посетил пункт ЦТ: мы ввели новшества, связанные с электронной регистрацией
Новости Беларуси. В Беларуси обеспечены все необходимые условия для успешного прохождения централизованного тестирования. Об этом заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко во время посещения пункта ЦТ в Белорусском национальном техническом университете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вице-премьер ознакомился с разработками студентов вуза и лабораторией робототехники, а также с организацией тестирования и соблюдением мер эпидбезопасности, пообщался с поступающими. 26 июня испытание по биологии сдают более 20 тысяч абитуриентов.
Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Все необходимые условия созданы в аудиториях – и дистанцирование, и антисептики, и масочный режим, даже с учетом погодно-климатических условий. Погода жаркая – мы обеспечивали и проветривание, и наличие питьевой воды. И мы видели, что в нашей стране созданы все необходимые условия для инклюзивной сдачи централизованного тестирования. В этом году, вы знаете, мы в определенной мере ввели новшества, связанные с электронной регистрацией.
Всего ЦТ в 2021 году планируют пройти свыше 60 тысяч абитуриентов. Уже сданы самые массовые предметы – русский язык и математика. Впереди испытания по иностранному языку, химии и физике. Ожидание результатов займет до 10 дней.