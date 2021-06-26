Повреждены машины и дома, отключалось электричество. Последствия сильной грозы устраняют в Беларуси

Новости Беларуси. Последствия сильной грозы устраняют в Беларуси. Восстановительные работы продолжаются в Витебской и Могилевской областях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Грозовой фронт с сильными порывами ветра обрушился на ряд регионов ночью. В результате повреждения получили жилые дома, хозпостройки и автомобили. Нарушалось также электроснабжение. Отключения наблюдались в восьми сотнях населенных пунктов. На данный момент большинство из них удалось подключить к сети.

Аварийные бригады работают еще в 100 небольших деревнях. Удалось решить вопрос подачи энергии к животноводческим фермам. Как сообщили во время оперативного штаба в Гомельской области, народно-хозяйственный комплекс региона работает в штатном режиме.

Сергей Дичковский, начальник Гомельского областного управления МЧС:

После прохождения грозового фронта (в основе своей, конечно, это были западные регионы Гомельской области – Петриковский, Лельчицкий, Житковичский районы) сейчас жизнеспособность всех населенных пунктов находится в соответствии. Где-то есть некоторые отключения домов, но подстанции по линиям 35 киловатт, в принципе, уже сейчас работают. И проблем или заявок от жителей нет.

Кроме отключения электроэнергии, зафиксированы также случаи повреждения автомобилей и кровель домов упавшими деревьями.