Есть ли конкуренция в сфере красоты? Лучший бровист Беларуси рассказала о своей работе

Влада Родовская:

Меня зовут Влада Родовская, и сегодня с утра пораньше я решила заглянуть на короткий разговор к лучшему бровисту Республики Беларусь Наталье Широковой.

Наталья Широкова – визажист-бровист, лучший мастер Республики Беларусь, почетный член международной ассоциации бровистов, судья международных чемпионатов. Влада Родовская:

Вы представляли в детстве, что будете в бьюти-сфере?

Наталья Широкова, мастер-бровист:

Я даже об этом не думала, потому что мне 40 лет. Тогда бьюти-индустрия была не так развита. Так получилось, что моя мама никак не относится к категории людей, которые следили за модой, мне пришлось растить себя и делать шаг за шагом в этой интереснейшей профессии. Влада Родовская:

Как вы пришли к работе бровиста и почему выбрали такую узкую направленность? Наталья Широкова:

Меня кто-то вдохновил. Я уже не помню кто, это было давно, больше 10 лет назад. По всей вероятности, я увидела человека, который мне был приятен внешне, образ. И как любая девочка, просто вдохновилась, решила пойти учиться на визажиста, хотя у меня до этого уже были два высших образования, но тянуло в красивую историю.

Влада Родовская:

Работа бровистом – это тяжелый или легкий труд? Наталья Широкова:

Я не могу это даже назвать работой, потому что это образ жизни. Но это не простой образ жизни, потому что ты работаешь с большим потоком разных людей. И это не только женщины, это и мужчины, и дети, и подростки. Нужно быть психологически готовым, устойчивым. Не так просто, но все возможно. Влада Родовская:

Почему люди приходят к вам? Что они хотят от вас получить? Наталья Широкова:

Вдохновение, наверное, как и я когда-то. От меня вдохновляются, я рассказываю о каких-то модных тенденциях. Ну и, скажем, я делаю очень красивые брови, анатомические брови, то есть те брови, которые подходят именно этой женщине, именно ее форму. Наверное, за этим.

Влада Родовская:

Что самое приятное в вашей работе? Наталья Широкова:

Отдача. Каждый день я творю красоту, я делаю добро, я дарю это женщинам. И это не может быть не оценено. Меня всегда благодарят в ответ. Я всегда ухожу с работы, даже если устаю, на таком позитиве, как будто я сделала самое важное дело в своей жизни. Я считаю, что это как миссия. Влада Родовская:

Вас не смущает, что в бьюти-сфере очень большая конкуренция? Наталья Широкова:

Нет, я так не считаю, конкуренции нет. Я всегда говорю своим ученицам, что я одна никогда в жизни не смогу обеспечить своими руками всех, это физически невозможно. Поэтому конкуренции нет, нужно просто делать свое дело хорошо, с любовью, и всегда будут клиенты, это 100 %. Я трижды начинала свою карьеру с ноля в разных странах, и у меня каждый раз это получалось.

Влада Родовская:

Какой карьерный рост может быть у бровиста? Наталья Широкова:

Это очень емкий вопрос. Бровист, во-первых, должен быть и визажистом. Для меня это одно и то же. А чтобы освоить эту профессию, отлично усвоить, нужен год минимум. Перманентный макияж, преподавание (я преподаю), открытие собственной студии, сети студий. Это работать и работать, нет пределов у этой профессии. Влада Родовская:

Зачем девушки ходят к бровисту? Ведь бытует такое мнение, что природный цвет волос, форма бровей – это именно то, что больше всего подходит. Наталья Широкова:

Абсолютно согласна с этим, но я люблю ухоженность. Мы подстригаем кончики волос, делаем маникюр, то же самое нужно делать с лицом. Лицо – это наше самое главное. Маникюр не сразу увидят, а лицо увидят сразу же.