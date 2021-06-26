Есть ли конкуренция в сфере красоты? Лучший бровист Беларуси рассказала о своей работе

Влада Родовская:
Меня зовут Влада Родовская, и сегодня с утра пораньше я решила заглянуть на короткий разговор к лучшему бровисту Республики Беларусь Наталье Широковой.
Влада Родовская:
Меня зовут Влада Родовская, и сегодня с утра пораньше я решила заглянуть на короткий разговор к лучшему бровисту Республики Беларусь Наталье Широковой.
Наталья Широкова – визажист-бровист, лучший мастер Республики Беларусь, почетный член международной ассоциации бровистов, судья международных чемпионатов.
Влада Родовская:
Вы представляли в детстве, что будете в бьюти-сфере?
Наталья Широкова, мастер-бровист:
Я даже об этом не думала, потому что мне 40 лет. Тогда бьюти-индустрия была не так развита. Так получилось, что моя мама никак не относится к категории людей, которые следили за модой, мне пришлось растить себя и делать шаг за шагом в этой интереснейшей профессии.
Влада Родовская:
Как вы пришли к работе бровиста и почему выбрали такую узкую направленность?
Наталья Широкова:
Меня кто-то вдохновил. Я уже не помню кто, это было давно, больше 10 лет назад. По всей вероятности, я увидела человека, который мне был приятен внешне, образ. И как любая девочка, просто вдохновилась, решила пойти учиться на визажиста, хотя у меня до этого уже были два высших образования, но тянуло в красивую историю.
Влада Родовская:
Работа бровистом – это тяжелый или легкий труд?
Наталья Широкова:
Я не могу это даже назвать работой, потому что это образ жизни. Но это не простой образ жизни, потому что ты работаешь с большим потоком разных людей. И это не только женщины, это и мужчины, и дети, и подростки. Нужно быть психологически готовым, устойчивым. Не так просто, но все возможно.
Влада Родовская:
Почему люди приходят к вам? Что они хотят от вас получить?
Наталья Широкова:
Вдохновение, наверное, как и я когда-то. От меня вдохновляются, я рассказываю о каких-то модных тенденциях. Ну и, скажем, я делаю очень красивые брови, анатомические брови, то есть те брови, которые подходят именно этой женщине, именно ее форму. Наверное, за этим.
Влада Родовская:
Что самое приятное в вашей работе?
Наталья Широкова:
Отдача. Каждый день я творю красоту, я делаю добро, я дарю это женщинам. И это не может быть не оценено. Меня всегда благодарят в ответ. Я всегда ухожу с работы, даже если устаю, на таком позитиве, как будто я сделала самое важное дело в своей жизни. Я считаю, что это как миссия.
Влада Родовская:
Вас не смущает, что в бьюти-сфере очень большая конкуренция?
Наталья Широкова:
Нет, я так не считаю, конкуренции нет. Я всегда говорю своим ученицам, что я одна никогда в жизни не смогу обеспечить своими руками всех, это физически невозможно. Поэтому конкуренции нет, нужно просто делать свое дело хорошо, с любовью, и всегда будут клиенты, это 100 %. Я трижды начинала свою карьеру с ноля в разных странах, и у меня каждый раз это получалось.
Влада Родовская:
Какой карьерный рост может быть у бровиста?
Наталья Широкова:
Это очень емкий вопрос. Бровист, во-первых, должен быть и визажистом. Для меня это одно и то же. А чтобы освоить эту профессию, отлично усвоить, нужен год минимум. Перманентный макияж, преподавание (я преподаю), открытие собственной студии, сети студий. Это работать и работать, нет пределов у этой профессии.
Влада Родовская:
Зачем девушки ходят к бровисту? Ведь бытует такое мнение, что природный цвет волос, форма бровей – это именно то, что больше всего подходит.
Наталья Широкова:
Абсолютно согласна с этим, но я люблю ухоженность. Мы подстригаем кончики волос, делаем маникюр, то же самое нужно делать с лицом. Лицо – это наше самое главное. Маникюр не сразу увидят, а лицо увидят сразу же.
Влада Родовская:
Какой совет вы бы дали девушкам, которые только собираются войти в бьюти-сферу?
Наталья Широкова:
Я всегда занятия начинаю со слов «я вас поздравляю». Это очень важный шаг в жизни каждой женщины, потому что красивыми быть хотят все. Первое, что происходит, когда девочка приходит в эту профессию, она начинает меняться сама. У нее меняются взгляд, брови, ресницы, фигура, полностью меняется отношение к жизни. Мне кажется, это лучшее, что мы можем сделать для себя, – научиться за собой ухаживать. Как минимум краситься.