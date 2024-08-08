О личном и не только. Анонс большого интервью Марины Васильевской на СТВ

Звездный путь и земные дела. Чем сейчас занимается Герой Беларуси Марина Василевская? Как относится к Президенту и что думает о тех, кому полет первого белорусского космонавта пришелся не по нраву?
Звездный путь и земные дела. Чем сейчас занимается Герой Беларуси Марина Василевская? Как относится к Президенту и что думает о тех, кому полет первого белорусского космонавта пришелся не по нраву?
О личном и не только, большое интервью Марины Васильевской нашему политическому обозревателю Григорию Азаренку смотрите сегодня, 8 августа, в 20:30 на YouTube-канале и в 23:20 в телевизионном эфире СТВ.