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О личном и не только. Анонс большого интервью Марины Васильевской на СТВ

08 августа 2024 13:43
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Звездный путь и земные дела. Чем сейчас занимается Герой Беларуси Марина Василевская? Как относится к Президенту и что думает о тех, кому полет первого белорусского космонавта пришелся не по нраву?

О личном и не только. Анонс большого интервью Марины Васильевской на СТВ-1

О личном и не только, большое интервью Марины Васильевской нашему политическому обозревателю Григорию Азаренку смотрите сегодня, 8 августа, в 20:30 на YouTube-канале и в 23:20 в телевизионном эфире СТВ.

# Интервью # общество # Григорий Азарёнок # Марина Василевская

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