Игорь Петришенко о детском технопарке: чтобы с первого сентября учебно-лабораторный корпус начал работать

Новости Беларуси. Новые объекты Национального детского технопарка откроют в предстоящем учебном году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь об учебно-лабораторном корпусе с современным оборудованием и общежитии.

Стройку рассчитывают завершить как раз к сентябрю. Процесс находится под пристальным контролем. В координационный штаб входят представители правительства, руководства столицы, профильного министерства. Сейчас готовность объектов достаточно высокая. Графики соблюдаются. В некоторых зданиях приступили к внутренней отделке. Например, под учебную лабораторию реконструируют бывший корпус БНТУ. Рядом разместится общежитие. В нем смогут комфортно жить около 300 учащихся, которые уже обучаются в школе для юных талантов.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Мы выдержим график и подойдем. Мы такие планы себе ставим, чтобы с первого сентября, с начала нового учебного года и разместить, и учебно-лабораторный корпус начал работать. А школа, вы видели, что она функционирует и работает и для детского технопарка, и для учащихся, которые проживают в этом районе, но с дополнительным оснащением этого учебного заведения.