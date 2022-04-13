«Корги обожают спать на кроватях». Заводчица об особенностях породы

Анастасия Макеева, кореспондент:

Существует легенда, что лесные эльфы в благодарность пастушьим детям принесли маленького щенка корги, с тех пор на их спинке можно найти отметку в виде седла. Мы отыскали царство благородных рыжиков в Смолевичском районе, чтобы узнать об этой породе все.

Надежда по профессии кинолог. Влюбилась в рыженькую овчарку на работе. Так, 7 лет назад появился новый член семьи, подружка для дочки Лиси. Когда появились щенки, в квартире стало тесно. Попрощались со столицей, построили дом за городом и стали жить по законам корги. Анастасия Макеева:

Корги фаворит Елизаветы II, любимчик ее. Что у них есть от голубых кровей?

Надежда Редченко, хозяйка питомника корги:

Корги обожают спать на кроватях, диванах, именно на подушке головой к хозяину, чтобы их поласкали перед сном, массаж, особенно животика. Лисенков много не бывает. Сегодня в доме живет 10 пушистиков. В честь английской династии портреты и вышивки. Аристократы все и родственники, но характер разношерстный. Надежда Редченко:

Эльфик добрался до чемпионства, добились, он очень любит девочек, джентльмен, он ухаживает за ними красиво. Лиси – самая первая, у нее мужской характер, она если не захочет, не заставить ее. Это дальнобойщик-собака, везде вместе на рыбалку, на путешествие, она обижается, если ее не берут никуда, может плакать.

Питомник облюбовали туристы. После нашумевшего мультика про корги начался бум. Приезжают за плюшевыми обнимашками, блеснуть в Instagram, узнают о повадках. Зоосвидания проходят по-королевски с чайной церемонией. Пемброки – душа компании, обласкают, зарядят солнцем. Надежда Редченко:

Собака очень умная, она обожает семью, детей, как нянька детям, но верна одному хозяину. Это пастушья собака, она была выведена искусственно, но в наше время пастух уже дома живет, он как компаньон собака. Анастасия Макеева:

Для охранника хорошая собака?

Надежда Редченко:

Да, они гавкают туда, где движется чужой человек, но не кидаются кусать. Корги не кусаются, они щипаются. Но чтобы она вас ущипнула, нужно постараться. Корги легко поддаются дрессуре и отлично вписываются в большой город. Главное – больше выгуливать красавчиков на свежем воздухе. Футбол, плавание, активный отдых – их стихия. Но не переборщите с прыжками, нагрузками. Берегите здоровье и будьте готовы к сюрпризам. Надежда Редченко:

Называют еще бобрики щенков, потому что они грызут. Любой щенок может вам прочитать книжку, энциклопедию за одну секунду, он их так почитает, что будете по всей комнате собирать. До полугода щенка корги выносят на руках, потому что у них слабая спина и лапки, чтобы не было травм. Запрещаю всем будущим заводчикам корги собаку ложить с собой на диван либо постель: щенки корги они юркие, шустрые. Секунда – на пол упал, перелом чего-нибудь или ушиб.

Салон на дому. Корги линяют два раза в год. Чтобы не утонуть в пуховом облаке, вычесывайте хвостатых каждый день. Кстати, шерсть кареглазых полезна. Из нее вяжут носки и шарфы. Вот вам и новое хобби. Не забывайте обрезать ноготочки, чистить ушки и проводить банные процедуры хотя бы раз в три месяца. Летом проще. Но плавать в озерах любят не все. Надежда Редченко:

Минусы корги – они как лабрадоры, быстро полнеют, поэтому чтобы собака не растолстела и не была такой торбочкой, ее нужно хорошо выгуливать утром и вечером. Тяжело лапкам и спине. У Ласки так получилось после щенков, она кормила молоком и набрала вес. Своих энерджайзеров хозяева держат на сухом корме. Добавляют вареное куриное и говяжье мясо. От свинины быстро добреют. Творог для костей, витаминки и кальций до года. Овощи летом. Салатик. Так и просыпается охотничий инстинкт.

Надежда Редченко:

Собаки очень озорные, веселые, для них курица как игрушка, если ворвутся в курятник, просто раздавят курицу своим весом. На прогулке, если увидят зайца, то несутся за ним, как гончие, но их короткие лапки не дают возможности догнать зайца. Куропаток обожают гнезда разорять. Они ныряют за утками, но утки хитрее, чем они, поэтому приходят без добычи. Щенки уже разъехались по Египту, Франции, Прибалтике, России. Проходят вакцинацию, чипирование. Труд у заводчиков титанический. Кстати, если вы решили завести породистого друга, обращайте внимание на документы. Родословную от клуба и ветпаспорт. Когда щенок маленький, трудно раскусить подделку. И обязательно познакомьтесь с родителями малыша.