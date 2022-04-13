Если человек не получает информацию, мозг начинает увядать. Как избежать преждевременного старения?

В человеческом мозге около ста триллионов нейронных связей. Именно они влияют на наше зрение, память, слух и старение. Разберемся, что может послужить причиной преждевременного увядания органа и, вследствие, организма и как этого избежать.

Владимир Кульчицкий, заместитель директора по научной работе Института физиологии НАН Беларуси:

Для нейронных сетей мозга, для нейронов значима постоянная активность. Для нейронов основная их функция и совершенствование – постоянный приток информации, обработка этой информации. Получается, если человек не думает и не решает самые простые бытовые задачи, то количество нейронных связей стремительно уменьшается и мозг начинает стареть. Как следствие, нарушается работа органов и организм увядает. Ученые утверждают, что люди, которые часто задействуют главный орган, чаще имеют высшее образование и находятся в хорошем психологическом состоянии.

К еще одной причине преждевременной зрелости ученые относят болезни. Точнее, их последствия. Владимир Кульчицкий:

Любые патологии, которые даже с организмом связаны и не имеют прямого отношения к мозгу (детские: корь, коклюш). Если перенесли, то наблюдайте за нервной системой, потому что эти нейронные сети очень ранимы при различных патологиях, особенно, когда еще развивается организм у детей. У взрослых тоже это значимо, это может отразиться на функциях мозга. Дело в том, что болезни меняют состав нашей крови – следовательно, «привычный» набор кислорода и питательных веществ мозг не получает, нарушаются нейронные связи, а некоторые даже подвергаются некрозу – отмиранию.

Светлана Рябцева, заведующая лабораторией центра электронной световой микроскопии Института физиологии НАН Беларуси:

После того, как произошел этот некроз, пришли астроцит, клетки микроглии, они будут утилизировать очаг поражения. Там, где ткань не восстановится, сформируется киста, будет заполнена спинномозговой жидкостью. А киста – небольшой островок в мозге, который больше не выполняет свои функции. То есть, может нарушиться память, зрение или даже работа целого органа. И начинается процесс увядания. Чтобы этого избежать, нужно следить за здоровьем и не доводить болезни до тяжелых состояний.