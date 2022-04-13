Предлагают перейти по ссылкам. Что делать, если атакуют интернет-мошенники?

Менее 1 200 – именно столько интернет-преступлений было зарегистрировано в Беларуси с начала 2022. И хотя эта цифра почти на 40 процентов ниже, чем в прошлом году, ежедневно в руках недобросовестных «жителей» киберпространства появляются все новые цифровые инструменты для мошенничества и обмана доверчивых пользователей Всемирной паутины. К слову, некоторые из схем уже плотно укоренились в практике виртуозных злоумышленников.

Алексей Новаш, начальник управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингорисполкома:

Это общение в интернете между жертвой и злоумышленником через различные мессенджеры. Злоумышленники предлагают потенциальным жертвам перейти по определенным ссылкам. Ссылка подразумевает введение реквизитов банковских карт. Только потом, когда пропадают личные сбережения с банковской карты, мы начинаем обдумывать, а уже становится поздно.

С приходом весны в Беларуси начал расцветать еще один вид мошенничества. Сайты для знакомств – коварная ловушка киберпреступников. Тот случай, когда любовь действительно зла. Алексей Новаш:

Девушка в ходе общения в качестве предложения о встрече предлагает приват-кинотеатры. Молодой человек говорит да, конечно, он согласен уже на все, и ему предоставляется ссылка на бронирование такого места. Молодой человек вводит реквизиты банковской карты, платеж не проходит, он пытается какие-то манипуляции провести, а за это время все средства, которые находятся у него на банковском счете, исчезают. Впоследствии оказывается, что нет у нас ни кинотеатра, ни девушки, ни денег.

Нелли Куприянович, психолог:

Попасться на уловку мошенника может каждый. Киберпреступники чем в первую очередь пользуются? Неожиданностью, все время говорят, накачивают. Варианта есть два: или это стрессовая ситуация, или ситуация какой-то радости. Вы выиграли, срочно, быстрее, вы такой счастливчик. Человек начинает это все воспринимать без фильтра критики. Можно сказать, что не киберпреступник обвел нас вокруг пальца, а мы сами себя обвели вокруг пальца.

Предупрежден, значит вооружен. Если коварный план преступника все-таки удался, и вы стали пешкой в его искусной игре, оперативность – ваше все. В первую очередь, обратитесь в банк и заблокируйте счета.