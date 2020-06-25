Игорь Петришенко о ЦТ в 2020 году: противоэпидемические меры в полной мере соблюдены

Новости Беларуси. В Беларуси стартовало централизованное тестирование. 25 июня поступающие сдавали белорусский язык, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На экзамен зарегистрировались около 18,5 тысячи абитуриентов. Всего же в ЦТ-2020 свои знания проверят более 64 тысяч человек.

Во всех пунктах написания тестов – а их более 40 – работает комиссия по контролю за ходом вступительных испытаний.

Отслеживают порядок доставки, хранения бланков с заданиями, режим пропуска в аудитории. В этом году учитывают и как соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования.

Игорь Петришенко, председатель Государственной комиссии по контролю за ходом вступительной кампании:

Противоэпидемические меры в полной мере были соблюдены. И даже те ребята, которые сейчас по уважительной причине находятся на самоизоляции, у них есть возможность в резервные дни – это 19, 21 и 23 июля – сдать соответствующие тесты.