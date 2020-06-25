«Хочется, чтобы гордились мной на месте, где буду работать». В Академии МВД прошёл торжественный выпуск офицеров

Новости Беларуси. В Академии МВД Беларуси 25 июня прошла торжественная церемония выпуска молодых офицеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Золотые медали и дипломы с отличием получили полсотни выпускников факультетов милиции, уголовно-исполнительного и следственно-экспертного. Большинство из них продолжат служить в структурах МВД, Минобороны, Государственном комитете судебных экспертиз и Департаменте финансовых расследований КГК. А пока у новоиспеченных лейтенантов первый заслуженный отпуск.

Надежда Король, выпускник Академии МВД Беларуси:

Хочется, чтобы меня помнили не только в Академии, но и гордились мной на месте, где я буду работать. Это в Калинковичском районном отделе Следственного комитета Республики Беларусь. Чтобы действительно я могла подтвердить свое звание отличника, чтобы ни у кого не возникало сомнений.

Владислав Лемешонок, выпускник Академии МВД Беларуси:

Это было не какое-то спонтанное решение, это было целенаправленно, возможно, даже с детства, не побоюсь сказать. Поэтому происходящие сложности нисколько не пугают, возможно, даже наоборот настраивают на какую-то более серьезную работу.

Министр внутренних дел, который тоже присутствовал на торжественной церемонии, пообщался с журналистами. Глава ведомства прокомментировал действия милиции в свете событий последних дней. Юрий Караев: «Под видом якобы мирных протестов и выражений несогласия с какими-то действиями власти таится иногда огромная опасность