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«Хочется, чтобы гордились мной на месте, где буду работать». В Академии МВД прошёл торжественный выпуск офицеров

25 июня 2020 20:59
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Новости Беларуси. В Академии МВД Беларуси 25 июня прошла торжественная церемония выпуска молодых офицеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Хочется, чтобы гордились мной на месте, где буду работать». В Академии МВД прошёл торжественный выпуск офицеров-1

Золотые медали и дипломы с отличием получили полсотни выпускников факультетов милиции, уголовно-исполнительного и следственно-экспертного. Большинство из них продолжат служить в структурах МВД, Минобороны, Государственном комитете судебных экспертиз и Департаменте финансовых расследований КГК. А пока у новоиспеченных лейтенантов первый заслуженный отпуск.

«Хочется, чтобы гордились мной на месте, где буду работать». В Академии МВД прошёл торжественный выпуск офицеров-4

Надежда Король, выпускник Академии МВД Беларуси:
Хочется, чтобы меня помнили не только в Академии, но и гордились мной на месте, где я буду работать. Это в Калинковичском районном отделе Следственного комитета Республики Беларусь. Чтобы действительно я могла подтвердить свое звание отличника, чтобы ни у кого не возникало сомнений.

«Хочется, чтобы гордились мной на месте, где буду работать». В Академии МВД прошёл торжественный выпуск офицеров-7

Владислав Лемешонок, выпускник Академии МВД Беларуси:
Это было не какое-то спонтанное решение, это было целенаправленно, возможно, даже с детства, не побоюсь сказать. Поэтому происходящие сложности нисколько не пугают, возможно, даже наоборот настраивают на какую-то более серьезную работу.

«Хочется, чтобы гордились мной на месте, где буду работать». В Академии МВД прошёл торжественный выпуск офицеров-10

Министр внутренних дел, который тоже присутствовал на торжественной церемонии, пообщался с журналистами. Глава ведомства прокомментировал действия милиции в свете событий последних дней.

Юрий Караев: «Под видом якобы мирных протестов и выражений несогласия с какими-то действиями власти таится иногда огромная опасность

«Хочется, чтобы гордились мной на месте, где буду работать». В Академии МВД прошёл торжественный выпуск офицеров-13

Кроме того, и в своем обращении к выпускникам Академии Юрий Караев отметил необходимость работать в интересах закона и граждан нашей страны, подходить к решению каждого вопроса индивидуально.

# Высшее образование в Беларуси # общество # Надежда Король # Владислав Лемешонок # Юрий Караев # Фотофакт

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