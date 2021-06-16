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Незамедлительно навести порядок. Наталья Кочанова посетила предприятие «Мотовело»

16 июня 2021 19:35
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Новости Беларуси. Предприятие «‎Мотовело» готовится к комплексной реконструкции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее планируют проводить поэтапно.

Незамедлительно навести порядок. Наталья Кочанова посетила предприятие «Мотовело»-1

Вопросы дальнейшего развития обсуждали 16 июня с Натальей Кочановой. Спикер верхней палаты парламента подчеркнула: нужно незамедлительно навести порядок. Также много говорили о максимально возможном сохранении на каждом из этапов арендуемых площадей.

Незамедлительно навести порядок. Наталья Кочанова посетила предприятие «Мотовело»-4

Например, уже в 2021 году в первом и втором корпусах со стороны Партизанского проспекта планируют обустроить внешние фасады в стилистике исторической застройки. А в 2022-м приступят к реконструкции третьего корпуса и его пристроек, где сейчас в основном изготавливают вело- и мототехнику. Причем при проведении таких работ производство останавливать не будут. Это все планы.

# Государственная социальная политика # общество # Наталья Кочанова # Фотофакт

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