Незамедлительно навести порядок. Наталья Кочанова посетила предприятие «Мотовело»

Вопросы дальнейшего развития обсуждали 16 июня с Натальей Кочановой. Спикер верхней палаты парламента подчеркнула: нужно незамедлительно навести порядок. Также много говорили о максимально возможном сохранении на каждом из этапов арендуемых площадей.

Например, уже в 2021 году в первом и втором корпусах со стороны Партизанского проспекта планируют обустроить внешние фасады в стилистике исторической застройки. А в 2022-м приступят к реконструкции третьего корпуса и его пристроек, где сейчас в основном изготавливают вело- и мототехнику. Причем при проведении таких работ производство останавливать не будут. Это все планы.