«Наше духовное наследие – это не абстракция». Фёдор Повный пообщался со студентами БГУ

Новости Беларуси. Студенты БГУ 16 июня расширяли свои познания в православии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В стенах географического факультета состоялась встреча с протоиереем Федором Повным. Вопросы касались самых разных тем. Были, к примеру, и такие. Как глобализация и давление западной культуры влияют сегодня на деятельность православной церкви? И какие именно изменения священнослужители хотели бы внести в будущую Конституцию страны?

Даниил Ермольчик, студент 3 курса исторического факультета БГУ:

Впечатления самые хорошие, собственно. Потому что позволяет познать каждому студенту каждую религию в нашей стране и понять, что как устроено, что как работает.

Иван Янушевич, проректор по воспитательной работе и социальным вопросам БГУ:

Наши студенты любопытные, любознательные молодые люди, но к сожалению у некоторых из них есть пробелы в изучении нашей национальной культуры, наших национальных традиций, и в первую очередь это связано, безусловно, с нашими традиционными конфессиями.

Протоиерей Федор Повный, настоятель Всехсвятского прихода Минска:

Сегодня мы в принципе должны понимать, что наше духовное наследие – это не абстракция, не нечто отжившее, архаичное в истории прошлое. Это всегда залог нашего настоящего будущего.