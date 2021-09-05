Игорь Петришенко: друзья, молодёжь, изучайте, как непросто было формировать счастливую жизнь, которая у нас есть сейчас

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

28-й праздник Дня белорусской письменности проходит в необычный год. Год, который указом главы государства, народного единства. И буквально через неделю мы будем впервые в истории нашей страны отмечать знаменательную дату: 17 сентября, День народного единства, который признан впервые в этом году в нашей стране. Поэтому вы видите, что тематические экспозиции Сергея Притыцкого, история становления, развития партизанского движения, история воссоединения – она в наших павильонах отображена. Это очень важно для того, чтобы наше молодое поколение видело, через какой тернистый путь прошла наша страна, чтобы получить самостоятельность, независимость. Чтобы формировать и развивать свое государство так, как это решают белорусы. И не только белорусы этнические, а все другие национальности, которые всегда проживали в дружной единой семье белорусского народа в границах Республики Беларусь и до воссоединения, и после воссоединения в 1939 году.

Мы привнесли так называемую молодежную составляющую, цифровизацию в эти все процессы. Чтобы не только мы показывали исторические газеты, но и для молодежи. Они могли, сканировав QR-код, увидеть и прикоснуться к страницам истории. Именно в подаче материала, который для них сейчас более комфортен и приемлем. То есть мы именно преподнесли: друзья, наша молодежь, читайте, изучайте и руководствуйтесь, оценивайте обстановку, как непросто было нашим предкам формировать вот эту счастливую жизнь, которая у нас есть сейчас.