Игорь Петришенко: чтобы риск не усиливать, каждому ветерану индивидуальные поздравления

Новости Беларуси. Беларусь в преддверии важнейшей исторической даты – 75-летия Великой Победы. Мы вспоминаем тех, кто ценой собственной жизни освободил планету от фашизма и завоевал мир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главные торжества пройдут 9 Мая, но уже сейчас праздничные мероприятия охватили всю страну.

Торжественная церемония «День памяти» прошла в мемориальном комплексе «Хатынь». В ней принял участие заместитель премьер-министра Беларуси. Во время возложения цветов Игорь Петришенко напомнил, как важно нынешнему поколению общаться с ветеранами. Но, учитывая непростую эпидемиологическую ситуацию, героев войны поздравляют на дому.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Для того, чтобы этот риск не усиливать, мы каждому ветерану индивидуальные поздравления, индивидуальные вручения подарков, госнаграды, которые утверждены в нашей стране к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. То есть ни один ветеран не забыт, и ему оказывается необходимое содействие и помощь, в том числе и по доставке продуктов и по наведению порядка.