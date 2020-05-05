Самому старшему участнику – 93 года. На площади Победы торжественно поздравили ветеранов с наступающим 9 Мая

Новости Беларуси. По всей стране в эти дни вспоминают подвиги военных лет и отдают дань памяти павшим воинам, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Так, 5 мая торжественное поздравление состоялось на обновленной площади Победы.

Несмотря на преклонный возраст, пять ветеранов района присутствовали на торжестве. Самому старшему участнику – 93 года.