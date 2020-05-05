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Самому старшему участнику – 93 года. На площади Победы торжественно поздравили ветеранов с наступающим 9 Мая

05 мая 2020 15:11
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Новости Беларуси. По всей стране в эти дни вспоминают подвиги военных лет и отдают дань памяти павшим воинам, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Так, 5 мая торжественное поздравление состоялось на обновленной площади Победы.

Несмотря на преклонный возраст, пять ветеранов района присутствовали на торжестве. Самому старшему участнику – 93 года.

Самому старшему участнику – 93 года. На площади Победы торжественно поздравили ветеранов с наступающим 9 Мая-1

Самому старшему участнику – 93 года. На площади Победы торжественно поздравили ветеранов с наступающим 9 Мая-3

Возле мемориальных досок героям Победы символично вручили юбилейные медали и небольшие памятные подарки. Руководство района, депутаты и молодежь поздравили ветеранов с праздником. В финале церемонии прозвучала музыкальная композиция.

Самому старшему участнику – 93 года. На площади Победы торжественно поздравили ветеранов с наступающим 9 Мая-6

Самому старшему участнику – 93 года. На площади Победы торжественно поздравили ветеранов с наступающим 9 Мая-8

Виктор Костко, ветеран Великой Отечественной войны:
Мы рады, мы довольны, мы очень горды, что весь белорусский народ отмечает эту дату. Желаю мира и процветания нашей республике еще на долгие-долгие десятилетия и столетия.

Самому старшему участнику – 93 года. На площади Победы торжественно поздравили ветеранов с наступающим 9 Мая-11

Валерий Вороницкий, глава Администрации Партизанского района:
К 9 Мая, к великому Дню Победы, мы за счет благотворительных средств сняли фильм о Партизанском районе, о героях, которые проживали в Партизанском районе.

Ветеранам оказаны пособия в общем размере 196 тысяч 800 белорусских рублей.

Самому старшему участнику – 93 года. На площади Победы торжественно поздравили ветеранов с наступающим 9 Мая-14

Самому старшему участнику – 93 года. На площади Победы торжественно поздравили ветеранов с наступающим 9 Мая-16

Всего же только в Партизанском районе к празднику Победы юбилейные медали получат более 200 ветеранов.

# Великая Отечественная война # общество # Виктор Костко # Валерий Вороницкий # Фотофакт

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