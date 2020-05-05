Огромная надпись и фонарики для зрелищности. 700 брестских десантников поздравили ветеранов флешмобом

Новости Беларуси. В Бресте военные решили нестандартно поздравить ветеранов со знаменательной датой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К масштабному флешмобу присоединились более 700 военнослужащих 38-й десантно-штурмовой бригады.

Безупречная строевая подготовка позволила собрать надпись, которую можно прочитать с высоты птичьего полета. Пять дней ушло у военных на подготовку. Сперва продумывали каждый элемент, его символичность. Затем – сложные дневные и ночные съемки. Фонарики для большей зрелищности. Понадобилось два дня дневных репетиций, чтобы повторить каждое действие даже с закрытыми глазами.

Дмитрий Белецкий, офицер 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады:

Современные защитники Отечества – это внуки и правнуки тех героических ветеранов, тех людей, которые защищали нашу Родину во время Великой Отечественной войны, которые принесли эту Великую Победу. И сегодня именно на современных защитниках Родины лежит ответственность за сохранение этой памяти.