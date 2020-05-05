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Огромная надпись и фонарики для зрелищности. 700 брестских десантников поздравили ветеранов флешмобом

05 мая 2020 15:27
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Новости Беларуси. В Бресте военные решили нестандартно поздравить ветеранов со знаменательной датой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К масштабному флешмобу присоединились более 700 военнослужащих 38-й десантно-штурмовой бригады.

Огромная надпись и фонарики для зрелищности. 700 брестских десантников поздравили ветеранов флешмобом-1

Безупречная строевая подготовка позволила собрать надпись, которую можно прочитать с высоты птичьего полета. Пять дней ушло у военных на подготовку. Сперва продумывали каждый элемент, его символичность. Затем – сложные дневные и ночные съемки. Фонарики для большей зрелищности. Понадобилось два дня дневных репетиций, чтобы повторить каждое действие даже с закрытыми глазами.

Огромная надпись и фонарики для зрелищности. 700 брестских десантников поздравили ветеранов флешмобом-4

Огромная надпись и фонарики для зрелищности. 700 брестских десантников поздравили ветеранов флешмобом-6

Дмитрий Белецкий, офицер 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады:
Современные защитники Отечества это внуки и правнуки тех героических ветеранов, тех людей, которые защищали нашу Родину во время Великой Отечественной войны, которые принесли эту Великую Победу. И сегодня именно на современных защитниках Родины лежит ответственность за сохранение этой памяти.

Огромная надпись и фонарики для зрелищности. 700 брестских десантников поздравили ветеранов флешмобом-9

Дневную часть снимали в героической Цитадели. Военнослужащие собрали символичные надписи и исполнили песню «День Победы». Все это объединят в один видеоклип. Увидеть его можно будет в праздничном эфире телеканалов и в интернете.     

# Великая Отечественная война # общество # Дмитрий Белецкий # Фотофакт

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