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«Раскрыли весь наш арсенал». Как лечат пациентов в Логойской ЦРБ в период роста вирусных заболеваний

05 мая 2020 14:47
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Новости Беларуси. Внимание – районной медицине. Деньги, вложенные в модернизацию центральных больниц на местах, помогают поддерживать надлежащий уровень обслуживания, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Раскрыли весь наш арсенал». Как лечат пациентов в Логойской ЦРБ в период роста вирусных заболеваний-1

«Раскрыли весь наш арсенал». Как лечат пациентов в Логойской ЦРБ в период роста вирусных заболеваний-3

В период роста вирусных заболеваний врачи Логойска справляются с потоком больных. В наличии – необходимое оборудование, лекарства и средства индивидуальной защиты для персонала.

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«Раскрыли весь наш арсенал». Как лечат пациентов в Логойской ЦРБ в период роста вирусных заболеваний-6

Юрий Будько, главный врач Логойской ЦРБ:
Структура центральных районных больниц уже подразумевает наличие разных укладок, разных подходов, протоколов лечения особо опасных инфекций. Мы раскрыли весь наш арсенал, с учетом того, что была объявлена ​​пандемия, и вышли на борьбу уже практически готовыми.

«Раскрыли весь наш арсенал». Как лечат пациентов в Логойской ЦРБ в период роста вирусных заболеваний-9

С началом сложной эпидемиологической ситуации ни одна медсестра Логойской ЦРБ не заболела опасной инфекцией.

# Коронавирус # общество # Игорь Петришенко # Юрий Будько # Фотофакт

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