«Раскрыли весь наш арсенал». Как лечат пациентов в Логойской ЦРБ в период роста вирусных заболеваний

Новости Беларуси. Внимание – районной медицине. Деньги, вложенные в модернизацию центральных больниц на местах, помогают поддерживать надлежащий уровень обслуживания, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В период роста вирусных заболеваний врачи Логойска справляются с потоком больных. В наличии – необходимое оборудование, лекарства и средства индивидуальной защиты для персонала. Александр Лукашенко о коронавирусе в Беларуси: лекарств у нас хватает, притом для лечения самыми современными способами

Юрий Будько, главный врач Логойской ЦРБ:

Структура центральных районных больниц уже подразумевает наличие разных укладок, разных подходов, протоколов лечения особо опасных инфекций. Мы раскрыли весь наш арсенал, с учетом того, что была объявлена ​​пандемия, и вышли на борьбу уже практически готовыми.