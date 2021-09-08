Игорь Петришенко: 90 из 115 музеев Беларуси полностью оборудованы безбарьерной средой
Новости Беларуси. «Видеть, не смотря». В Беларуси реализуется проект, который позволяет адаптировать музейное пространство для всех посетителей, в том числе с нарушением зрения. Вопросы развития инклюзивного туризма 8 сентября обсудили в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Заседание межведомственного совета по проблемам инвалидов состоялось в университете физической культуры. Кроме этого, участники встречи побывали в музее истории Великой Отечественной войны, где оценили безбарьерную среду. Познакомились с условиями проживания в отелях Минска.
«Ограничения по здоровью не должны ограничивать передвижение и возможности», – в этом убежден заместитель премьер-министра.
Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Наших основных 10 музеев в стране полностью предоставляют, где бесплатно, а где с большими скидками для посетителей с ограниченными возможностями, то есть действуют такие программы. И где-то у нас порядка 90 музеев по стране из 115 полностью оборудованы этой безбарьерной средой. Мы будем и дальше двигаться в этом направлении. Также это предусмотрено нашей стратегией развития туризма до 2035 года. Определенные разделы, определенные направления по видам туризма мы тоже там предусматриваем решение вопроса инклюзии для лиц с ограниченными возможностями. В программе нашей «Беларусь гостеприимная» тоже предусмотрены соответствующие разделы.
Особое внимание регионам. Там реализовано немало инициатив. Безграничной для посетителей с различными недугами с недавнего времени стала Налибокская пуща.