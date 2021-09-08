Обсудили права и гарантии специалистов. Открытый диалог с молодёжью прошёл в Минске

Новости Беларуси. Учителя, врачи, железнодорожники, артисты и инженеры. Лучших молодых специалистов отметили в Московском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Учителя, врачи, железнодорожники, артисты и инженеры. Лучших молодых специалистов отметили в Московском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Несмотря на то, что стаж у них небольшой, они уже достойные представители своих профессий.
Московский район по количеству работающих граждан занимает первое место среди 9 районов Минска. В 2020 году их ряды пополнила 1 000 выпускников учебных заведений. Для развития их профессионального и творческого потенциала созданы все условия: проходят семинары, конкурсы, работают объединения по интересам. Молодежь активна и мотивирована.
Алексей Пестрак, электромеханик электромеханической службы Минского метрополитена:
Я считаю, что молодежь должна иметь активную жизненную позицию, и если выпадает шанс где-то себя проявить, поучаствовать, им нужно обязательно воспользоваться. Ведь именно с таких маленьких мероприятий делается большой человек, большая личность.
Ольга Рябчинская, педагог-организатор студенческого городка БГУ:
Мы работаем над улучшением качества жизни студентов, над обеспечением их досуга. В конкурсе решила поучаствовать, так как участвовала в прошлом году и остались положительные впечатления. Кажется, что это очень важно, что нам Московский район дает возможность проявить себя, показать какие-то свои положительные стороны, сильные места. Так как мы всегда мотивируем студентов, очень важно, чтобы они понимали, на что равняться.
Валентин Коноплев, заместитель главы администрации Московского района:
К мнению молодых людей прислушиваются, и много делается для того, чтобы работа молодого специалиста на предприятии и организации района была интересной. И чтобы молодые люди не разочаровались в выборе профессии и выборе того предприятия, на котором им предоставлена государством возможность прийти на свое первое рабочее место.
Также там обсудили права и гарантии специалистов. В открытом диалоге приняло участие более 200 человек.