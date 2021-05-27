«За сезон снимаем два урожая». Уникальную технологию по выращиванию яровых активно осваивают в Пуховичском районе

Новости Беларуси. Новации в сельском хозяйстве. Уникальную технологию по выращиванию яровых культур активно осваивают в Пуховичском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Метод аграрии называют «кулисным посевом». Суть технологии в выращивании поочередными полосами двух культур – сурепицы и ржи. Такая богатая смесь является питательным рационом для дойного поголовья. В свою очередь витаминный корм позволяет увеличить производство молока.

Первыми в районе метод апробировали в сельхозпредприятии «Агро-Оберег». Таким способом засеяли 60 гектаров. И уже большую половину скосили. Всего в хозяйстве планируют получить около 1000 тонн силоса.