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«За сезон снимаем два урожая». Уникальную технологию по выращиванию яровых активно осваивают в Пуховичском районе

27 мая 2021 14:13
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Новости Беларуси. Новации в сельском хозяйстве. Уникальную технологию по выращиванию яровых культур активно осваивают в Пуховичском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«За сезон снимаем два урожая». Уникальную технологию по выращиванию яровых активно осваивают в Пуховичском районе-1

Метод аграрии называют «кулисным посевом». Суть технологии в выращивании поочередными полосами двух культур – сурепицы и ржи. Такая богатая смесь является питательным рационом для дойного поголовья. В свою очередь витаминный корм позволяет увеличить производство молока.

Первыми в районе метод апробировали в сельхозпредприятии «Агро-Оберег». Таким способом засеяли 60 гектаров. И уже большую половину скосили. Всего в хозяйстве планируют получить около 1000 тонн силоса.

«За сезон снимаем два урожая». Уникальную технологию по выращиванию яровых активно осваивают в Пуховичском районе-4

Максим Шабан, главный агроном сельхозпредприятия «Агро-Оберег»:
Еще пока не убрали, но урожайность, я так думаю, приблизительно 120-150 центнеров с гектара будет. Преимущество в том, что за сезон снимаем два урожая. Первый урожай – в силос, а второй – силос кукурузный, кукурузу после этого высеваем.

«За сезон снимаем два урожая». Уникальную технологию по выращиванию яровых активно осваивают в Пуховичском районе-7

Наталья Таранченко, главный зоотехник сельхозпредприятия «Агро-Оберег»:
Сурепица усваивается лучше. Лучше, качественнее получение белка для животного. Это естественный белок, животное оздоравливается, получая естественные белки.

«За сезон снимаем два урожая». Уникальную технологию по выращиванию яровых активно осваивают в Пуховичском районе-10

В сельхопредприятии «Агро-Оберег» заканчивают сев кукурузы. Под эту культуру в хозяйстве было отведено 750 гектаров.

В хозяйстве Минской области выращивают фрукты и ягоды и приглашают желающих за урожаем и саженцами (подробнее здесь).

# Сельское хозяйство # общество # Максим Шабан # Наталья Таранченко # Фотофакт

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