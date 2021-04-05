Игорь Луцкий назначен заместителем главы Администрации Президента. Владимир Перцов – министром информации

Новости Беларуси. Игорь Луцкий назначен заместителем главы Администрации Президента. Соответствующее кадровое решение глава государства Александр Лукашенко принял 5 апреля, сообщает БЕЛТА.

Игорь Луцкий в новой должности сменит Андрея Кунцевича, который занимал ее с августа 2019 года. Новым министром информации станет Владимир Перцов, до настоящего времени он занимал пост директора представительства МТРК «Мир» в Беларуси.

Напомним, в 2014-2018 годах Игорь Луцкий был первым заместителем министра информации. В 2018-2020 годах возглавлял ЗАО «Столичное телевидение». С июня 2020 года он был назначен на пост министра информации Беларуси.