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Игорь Луцкий назначен заместителем главы Администрации Президента. Владимир Перцов – министром информации

05 апреля 2021 09:06
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Новости Беларуси. Игорь Луцкий назначен заместителем главы Администрации Президента. Соответствующее кадровое решение глава государства Александр Лукашенко принял 5 апреля, сообщает БЕЛТА. 

Игорь Луцкий в новой должности сменит Андрея Кунцевича, который занимал ее с августа 2019 года. Новым министром информации станет Владимир Перцов, до настоящего времени он занимал пост директора представительства МТРК «Мир» в Беларуси. 

Напомним, в 2014-2018 годах Игорь Луцкий был первым заместителем министра информации. В 2018-2020 годах возглавлял ЗАО «Столичное телевидение». С июня 2020 года он был назначен на пост министра информации Беларуси. 

# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Игорь Луцкий # Андрей Кунцевич # Владимир Перцов

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