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Он с радостью позирует для фото. Смотрите, какой бобёр завёлся в Кобринском районе

05 апреля 2021 08:35
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Новости Беларуси. Бобер с амбициями модели завелся в Кобринском районе. Он очень фотогеничен и с радостью позирует для всех, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он с радостью позирует для фото. Смотрите, какой бобёр завёлся в Кобринском районе-1

Свою плотину бобер строит на реке Литково, которая впадает в озеро. Сперва зверь боялся внимания камер и заныривал под лед, но позже почувствовал себя раскованно. Для кадра видеооператоров-любителей добывал стройматериал, а затем стал прихорашиваться после погружений.

# Животные # общество # Фотофакт

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