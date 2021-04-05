Возиться с кучей бумаг, конвертов и марок больше не придётся. Какие новшества появились на белорусской почте

История белорусской почты началась еще в 1995 году. За время существования служба преображалась, увеличивала перечень услуг, но никогда не изменяла главному девизу: быстрота, надежность, доступность. Наоборот, компания старалась повышать качество обслуживания, поэтому активно шагала навстречу новым технологиям. Результат проделанной работы налицо. Сегодня получать почтовые отправления можно без паспорта и заполнения извещений.

Екатерина Журавская, пресс-секретарь РУП «Белпочта»:

Для этого необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на сайте РУП «Белпочта», распечатать и заполнить форму заявления, обратиться в любое отделение почтовой связи для идентификации личности, предъявив документ, удостоверяющий личность, который был внесен в заявление.

Поздравляем! Идентификация прошла успешно. Чтобы забрать доставку, сообщите работнику почтовой службы свою фамилию, номер мобильного телефона, на который вам придет специальное SMS с кодом. После используйте эту комбинацию цифр для получения долгожданной посылки.

К слову, данная разработка далеко не единственная. Возиться с кучей бумаг, конвертов и марок больше не придется. Встречайте ноу-хау в мире корреспонденции – национальная почтовая электронная система. Новый онлайн-ресурс по отправке и получению писем в любое время дня и ночи.

Людмила Лопато, ведущий инженер управления технологического обеспечения и эксплуатации РУП «Белпочта»:

Это не электронная почта в обычном понимании, а защищенная платформа для обмена почтовыми отправлениями. Посредством электронной системы можно пересылать как простые, так и заказные письма. При пересылке отправлений в электронной форме РУП «Белпочта» обеспечивает юридическую значимость акта вручения отправлений, безопасность и конфиденциальность переписки.