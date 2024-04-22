Сергей Сивец войдёт в состав Президиума Всебелорусского народного собрания

В Совете Республики 22 апреля обсуждали вопрос о выдвижении кандидата в состав Президиума Всебелорусского народного собрания. Единогласно участники заседания проголосовали за Сергея Сивца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас в Совете Республики он занимает должность председателя Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности. У Сергея Сивца богатый законотворческий опыт. Он работал над проектами законов о Национальном собрании, о Всебелорусском народном собрании, об основах гражданского общества, а также входил в состав Конституционной комиссии.

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:

Лично для меня это очень высокий кредит доверия. Одновременно это и высочайшая ответственность, поскольку Всебелорусское народное собрание, исходя из своего статуса, будет определять стратегические направления развития белорусского общества и государства. И поскольку Президиум ВНС является рабочим органом, который должен осуществлять в том числе профессиональную экспертную оценку тех вопросов, которые в дальнейшем станут предметом рассмотрения на Всебелорусском народном собрании, они должны быть глубоко и всесторонне проработаны.