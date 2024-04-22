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Сергей Сивец войдёт в состав Президиума Всебелорусского народного собрания

22 апреля 2024 10:42
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В Совете Республики 22 апреля обсуждали вопрос о выдвижении кандидата в состав Президиума Всебелорусского народного собрания. Единогласно участники заседания проголосовали за Сергея Сивца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Сивец войдёт в состав Президиума Всебелорусского народного собрания-1

Сейчас в Совете Республики он занимает должность председателя Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности. У Сергея Сивца богатый законотворческий опыт. Он работал над проектами законов о Национальном собрании, о Всебелорусском народном собрании, об основах гражданского общества, а также входил в состав Конституционной комиссии.

Сергей Сивец войдёт в состав Президиума Всебелорусского народного собрания-4

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:
Лично для меня это очень высокий кредит доверия. Одновременно это и высочайшая ответственность, поскольку Всебелорусское народное собрание, исходя из своего статуса, будет определять стратегические направления развития белорусского общества и государства. И поскольку Президиум ВНС является рабочим органом, который должен осуществлять в том числе профессиональную экспертную оценку тех вопросов, которые в дальнейшем станут предметом рассмотрения на Всебелорусском народном собрании, они должны быть глубоко и всесторонне проработаны.

Сергей Сивец войдёт в состав Президиума Всебелорусского народного собрания-7

Предельная численность Президиума Всебелорусского народного собрания составляет 15 человек. Его председателя и заместителей, как и весь состав, изберут на первом заседании из числа делегатов на срок полномочий ВНС. У Президиума широкий круг компетенций: от рассмотрения вопроса о легитимности выборов Президента до введения на территории Беларуси чрезвычайного или военного положения при наличии оснований.

# Всебелорусское народное собрание # общество # Сергей Сивец

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