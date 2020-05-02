Прямой эфир

Игорь Карпенко: «Существенных изменений в проведении вступительной кампании у нас не будет»

02 мая 2020 11:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси началась регистрация на централизованное тестирование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2020 году отправлять заявления абитуриенты могут по электронной почте.

Такая частичная онлайн-регистрация позволит сократить время и избежать скопления людей в пунктах регистрации. Впрочем, схема не нова. Ее протестировали уже в 2019 году. Электронный вариант особенно удобен для приезжих.

В Беларуси началась регистрация на ЦТ. О чём нужно знать абитуриентам

Игорь Карпенко: «Существенных изменений в проведении вступительной кампании у нас не будет»-1

В пунктах регистрации также работает горячая линия для информирования абитуриентов. Что касается самой вступительной кампании, то она пройдет в привычном формате.

Игорь Карпенко: «Существенных изменений в проведении вступительной кампании у нас не будет»-4

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
Никаких существенных изменений в проведении вступительной кампании у нас не будет в этом плане. Потому что мы уже фактически вступили в эту вступительную кампанию. У нас уже определены цифры приема, они уже вывешены в разрезе специальностей на сайтах высших учебных заведений. Уже утверждены порядки приема в высшие учебные заведения.

Если будет необходимость перенести сроки вступительной кампании, мы тоже заранее об этом проинформируем и скажем об этом. У нас есть определенный зазор, на который мы можем пойти. Поэтому мы все эти вопросы внимательно отслеживаем и совместно с заинтересованными ведомствами эти вопросы обсуждаем. Когда будет принято решение, мы об этом сообщим.

Игорь Карпенко: «Существенных изменений в проведении вступительной кампании у нас не будет»-7

Подробная информация о проведении тестирования размещена на сайте РИКЗ. Ну а первое ЦТ запланировано на 13 июня. Абитуриенты будут сдавать белорусский язык.

# Вступительная кампания # общество # Игорь Карпенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Фашисты глазами детей: «Я думала, что немцы – это звери. Потому что плакаты вешали, где они с такими рогами»
02 мая 2020 10:43

Фашисты глазами детей: «Я думала, что немцы – это звери. Потому что плакаты вешали, где они с такими рогами»

2 мая. Минздрав рассказал о статистике по коронавирусу в Беларуси
02 мая 2020 09:39

2 мая. Минздрав рассказал о статистике по коронавирусу в Беларуси

Почему радистам под страхом смерти запрещалось участвовать в боевых действиях
02 мая 2020 07:05

Почему радистам под страхом смерти запрещалось участвовать в боевых действиях