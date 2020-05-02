Почему радистам под страхом смерти запрещалось участвовать в боевых действиях

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.
О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.
Радисту под страхом смерти запрещалось участвовать в боевых действиях или ходить на задания. На войне они были на вес золота, как и радиостанции.
Геннадий Мрочек, ветеран спецгруппы «Артур» НКГБ СССР:
А это надо было крутить динамо-машину где-то на 250 вольт, вырабатывать. Была радиостанция, так называемая белка, плоская миниатюрная. А чтобы длительную передачу вести, надо было с места дислокации переехать в какое-нибудь другое место, что мы и делали. И то, когда ведет к часу примерно времени передачу, уже летит самолет немецкий. Уже, значит, пеленгуют.