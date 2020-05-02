Фашисты глазами детей: «Я думала, что немцы – это звери. Потому что плакаты вешали, где они с такими рогами»

Первые дни войны навсегда остались в её памяти. Жизнь разделилась на «до» и «после». После того, как они с мамой отнесли повестку папе на стройку, беззаботное детство закончилось.
Раиса Рыжикова, пережила оккупацию в Минске:
Пришла повестка отцу. И мама испугалась. И мы пошли, братик на руках у мамы. Пришли, а он поет на крыше! Помню, провожали – я плакала-плакала. Кидалась к нему в ноги: «Папочка, папочка!»
И это все воспоминания о папе. Больше семья его не видела. Он погиб.
Далее, как будто на ниточку, сознание маленькой Раи нанизывало одно за другим самые разные воспоминания. Но все они – совсем не детские, без радости, без улыбок.
Буквально в первые дни Рая с мамой и братом попытались выехать из Минска в эвакуацию. Ранним утром грузовик, где поместилось несколько семей, выехал за город. Но уехать подальше было не суждено...
Раиса Рыжикова:
Жарко. Прошли, может, 20 километров. У мамы – узел, ребенок на руках, и я. И проезжают на мотоциклах немцы в касках. Жарко, и такие злые! Я говорю: «Мама, так это же люди!» Она говорит: «А ты, кто, подумала?» «А я думала, звери!» Потому что плакаты вешали, где они с такими рогами. Я думала, что это немцы – это же звери!