Фашисты глазами детей: «Я думала, что немцы – это звери. Потому что плакаты вешали, где они с такими рогами»

Первые дни войны навсегда остались в её памяти. Жизнь разделилась на «до» и «после». После того, как они с мамой отнесли повестку папе на стройку, беззаботное детство закончилось.

Раиса Рыжикова, пережила оккупацию в Минске:

Пришла повестка отцу. И мама испугалась. И мы пошли, братик на руках у мамы. Пришли, а он поет на крыше! Помню, провожали – я плакала-плакала. Кидалась к нему в ноги: «Папочка, папочка!»

И это все воспоминания о папе. Больше семья его не видела. Он погиб.