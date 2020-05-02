В Беларуси началась регистрация на ЦТ. О чём нужно знать абитуриентам

Новости Беларуси. Ответственный этап для выпускников. В Беларуси началась регистрация на централизованное тестирование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2020 году отправлять заявления абитуриенты могут по электронной почте. Образец заявления можно найти на сайте Республиканского института контроля знаний. Там же находятся электронные адреса всех пунктов регистрации. Игорь Карпенко: «Существенных изменений в проведении вступительной кампании у нас не будет»

Документ необходимо заполнить и отправить с личной почты, куда позже абитуриенту придет номер лицевого счета, необходимого для оплаты за прием и оформление документов для участия в ЦТ. Произвести оплату нужно через систему ЕРИП не позднее 1 июня. После этого желающие сдать тестирование могут лично забрать свой пропуск в предложенные ему дату и время. Например, в главном корпусе БГУ к этому моменту уже было подано более 50 заявлений, в том числе от абитуриентов из России.