ГПК: у задержанных обнаружено две единицы огнестрельного оружия с боеприпасами, боевая ручная граната, травматический пистолет

Новости Беларуси. 28 октября вблизи украинской границы в районе населенного пункта Забозье Ельского района маневренной группой Мозырского погранотряда была блокирована и задержана группа радикально настроенных лиц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Госпогранкомитет: вблизи украинской границы задержаны четверо анархистов с оружием При себе они имели солидный арсенал.

Антон Бычковский, официальный представитель ГПК Беларуси:

У задержанных обнаружено две единицы огнестрельного оружия с боеприпасами, боевая ручная граната, травматический пистолет и патроны к нему, холодное оружие и баллончики с перцовым газом.

Форма и рюкзаки военного образца, палатки, саперная лопата, топор, фонари. КГБ о группе задержанных анархистов: все имели соответствующую диверсионную подготовку Ноутбуки и планшеты, GPS-трекеры, видеорегистраторы, фотокамера, флеш-накопители, SIM-карта украинского сотового оператора, средства радиосвязи с гарнитурами скрытого ношения.