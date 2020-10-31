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ГПК: у задержанных обнаружено две единицы огнестрельного оружия с боеприпасами, боевая ручная граната, травматический пистолет

31 октября 2020 16:56
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Новости Беларуси. 28 октября вблизи украинской границы в районе населенного пункта Забозье Ельского района маневренной группой Мозырского погранотряда была блокирована и задержана группа радикально настроенных лиц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Госпогранкомитет: вблизи украинской границы задержаны четверо анархистов с оружием

При себе они имели солидный арсенал.

ГПК: у задержанных обнаружено две единицы огнестрельного оружия с боеприпасами, боевая ручная граната, травматический пистолет-1

Антон Бычковский, официальный представитель ГПК Беларуси:
У задержанных обнаружено две единицы огнестрельного оружия  с боеприпасами, боевая ручная граната, травматический пистолет и патроны к нему, холодное оружие и баллончики с перцовым газом.

ГПК: у задержанных обнаружено две единицы огнестрельного оружия с боеприпасами, боевая ручная граната, травматический пистолет-4

Форма и рюкзаки военного образца, палатки, саперная лопата, топор, фонари. 

КГБ о группе задержанных анархистов: все имели соответствующую диверсионную подготовку

Ноутбуки и планшеты, GPS-трекеры, видеорегистраторы, фотокамера, флеш-накопители, SIM-карта украинского сотового оператора, средства радиосвязи с гарнитурами скрытого ношения.

ГПК: у задержанных обнаружено две единицы огнестрельного оружия с боеприпасами, боевая ручная граната, травматический пистолет-7

ГПК: у задержанных обнаружено две единицы огнестрельного оружия с боеприпасами, боевая ручная граната, травматический пистолет-9

Другая специальная экипировка и снаряжение, продукты питания, банковские карты, денежные средства в различных валютах.

# Государственная граница Беларуси # общество # Антон Бычковский # Фотофакт

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