«Это мирные протестующие террором на железной дороге занимаются?» Мнение Евгения Пустового

Новости Беларуси. Бойцы уличных протестов ушли в подполье и головой в радикализм. Их координаторы делят власть между собой и уже готовы создавать альтернативные посольства. И это все на фоне жесткого подавления беспорядков в Польше и фиаско политических верхушек в Литве и Польше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, СТВ : Книги полезнее, чем Telegram-каналы. В них мудрость. Есть такое произведение «Скотный двор». Там сказано: революция начинается под лозунгом «Все животные равны», но свиньи захватывают власть и меняют лозунг на «Все животные равны, но некоторые животные равнее других». Спасибо силовикам и военным, что не дали превратить нашу страну в скотный двор.

Евгений Пустовой:

Нашу страну, не очень богатую, но красивую и ухоженную, точно могли поделить, как добычу. Как делят свежину между родственниками. Нашлись бы и родственники, и соседи. Но страну не удалось ушатать. Спасибо силовикам и военным.

Те, кто против всего созданного в Беларуси, любят носить на себе Погоню. Это историческая, культурная ценность. Вот вам пример разумного сохранения «беларускасці». Так вот вершник как раз олицетворяет не смутьянов с камнями, заточками и коктейлями Молотова. Вершник – символ воина, который стоит на страже интересов государства. Сейчас это ОМОН, СОБР, «Алмаз», люди группы «А», бойцы внутренних войск и наша армия. Кстати, военные элитой общества стали еще в годы, о которых вы, змагары, так грезите. Немецким словом «шляхта» называли тех, кто верой и правдой служил дворцу. Белорусы в погонах служат государству и народу.